Masters of Doom, ordinato il pilota della serie sui creatori di Doom

TV NewsVideogamesLibri

di Andrea Guerriero - 01/07/2019 12:27 | aggiornato 01/07/2019 12:32

Masters of Doom, libro di David Kushner che narra genesi e crescita di id Software, verrà adattato per la televisione dai fratelli Franco.

1 condivisione

Il re degli sparatutto in prima persona è pronto a tornare con un nuovo capitolo. Quel Doom Eternal che, tutto da solo, ha infiammato la conferenza Bethesda in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles e che debutterà su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch il prossimo 22 novembre.

Un titolo che promette a tutti i fan della saga di scatenare letteralmente l'inferno in terra, a colpi di azione furiosa, demoni da abbattere e indiavolate tracce heavy metal.

E che, come il precedessore del 2016, racchiude tutto lo spirito di id Software, leggendaria software house maestra nel genere degli FPS. La stessa che già nel 2003 venne omaggiata da David Kushner con il suo libro Masters of Doom, che ne racconta la nascita, la crescita e i successi raggiunti dagli albori fino ai primi anni 2000. Un volume preziosissimo per il popolo geek, che, stando a quanto riportato dal sito Deadline, diventerà presto una serie TV.

Lo show è stato commissionato da USA Network, che ne ha predisposto un episodio pilota, con la produzione affidata nientemeno che a James e Dave Franco di Ramona Films.

Il libro è disponibile in Italia grazie a Multiplayer Edizioni, e di seguito potete consultare la sinossi ufficiale:

La vera storia dei Lennon e McCartney del videogioco: John Carmack e John Romero, creatori dei più popolari e venduti franchise della storia dei videogiochi, Doom e Quake. Questo volume racconta la più grande storia dell'industria videoludica, portando i lettori all'interno dell'incredibile avventura di due imprenditori ribelli che sono stati in grado di dare la forma a una generazione. Il libro mostra come i due hanno incanalato la loro furia e immaginazione in prodotti che hanno esercitato una notevole influenza sulla nostra cultura, da MTV a Internet, passando per Columbine. Una storia di amicizia e tradimenti, commercio e arte, un racconto di cosa vuol dire essere giovani, ambiziosi e terribilmente creativi.

Multiplayer Edizioni/id Software

Tornando alla sua trasposizione per il piccolo schermo, sappiamo che la serie televisiva vanterà nel ruolo di produttore esecutivo Tom Bissell, co-autore del tomo The Disaster Artis, e di titoli del calibro di Uncharted: L'Eredità Perduta, Gears of War 4, What Remains of Edith Finch e il libro Voglia di Vincere.

Masters of Doom non ha ancora una data di debutto, ma la curiosità è fisiologicamente già schizzata alle stelle. Siete d'accordo?