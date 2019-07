Cinema

In attesa dell'uscita nelle sale americane, Spider-Man: Far From Home ha debuttato nei cinema di Cina, Giappone e Hong Kong, facendo registrare ben 111 milioni di dollari d'incassi.

Spider-Man: Far From Home è il secondo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe.

In attesa dell'uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi (prevista per il 2 luglio) e italiane (10 luglio), il cinecomic di Jon Watts è già sbarcato in Cina, Giappone e Hong Kong, facendo registrare i primi risultati da capogiro.

Durante l'ultimo fine settimana di giugno, Far From Home ha totalizzato 111 milioni di dollari, di cui 98 provenienti dal solo mercato cinese (via Deadline). Si tratta, a conti fatti, del quarto miglior incasso per un cinecomic dopo Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War e Venom.

Nel totale, vanno quindi ad aggiungersi i 9,4 milioni in Giappone (risultando essere il secondo miglior risultato di sempre per un film tratto dai fumetti) e i 3,8 milioni a Hong Kong.

Ma non solo: stando alle prime stime, entro il 7 luglio, Spider-Man: Far From Home potrebbe aver già raggiunto di 335 milioni fuori degli Stati Uniti, oscillando così tra 460 e i 500 milioni di dollari totali dopo appena 10 giorni di programmazione. Negli USA, infatti, si ipotizza un incasso tra i 125 e i 140 milioni all’esordio.

Così facendo, non sarà difficile per l'Uomo Ragno raggiungere (per la prima volta in assoluto nella storia dell'Arrampicamuri) il miliardo di dollari al botteghino internazionale.

Infine, le prime recensioni apparse su Rotten Tomatoes (46, per la precisione) hanno permesso a Spider-Man: Far From Home di raggiungere il ragguardevole punteggio di 91% di accoglienze positive.

Spider-Man: Un nuovo universo è ancora in testa con 97%, mentre Spider-Man: Homecoming è al secondo posto con 92%. A seguire, Spider-Man (2002) 90%, Spider-Man 2 (2004) 83% e Spider-Man 3 (2007) fermo a 63%. The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 hanno invece un punteggio rispettivamente al 72% e 51%.

Diretta da Jon Watts, la nuova avventura dedicata all'Uomo Ragno uscirà nelle sale italiane il 10 luglio.