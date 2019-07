Stranger Things, l'estate è Sottosopra con l’irrigatore-Demogorgone

Siete in attesa di scoprire come continueranno le vicende di Undici, Mike e tutti gli altri?

La creazione riprende appieno i delicati tratti del mostro di Stranger Things, abitante del Sottosopra e nemico mortale degli abitanti della tranquilla cittadina di Hawkins. L’irrigatore è alto circa 1 metro e 80 centimetri e spruzza acqua direttamente dalle fauci appuntite. Per utilizzarlo, sottolinea ComicBook , non si deve fare altro che gonfiarlo e collegarlo a un semplice tubo dell’acqua.

Non si può certo dire che i fan dei prodotti ispirati a Stranger Things siano a corto di opzioni: tra il set ufficiale LEGO e le collezioni di abbigliamento firmate Nike e H&M , non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma là fuori esiste (senza dubbio) anche chi vorrebbe dare al suo giardino un tocco di raffinata mostruosità ed è per questo che Netflix e Big Mouth Toys hanno pensato bene di creare un irrigatore gonfiabile a forma di Demogorgone.

