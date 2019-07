The Cleveland Show, quella volta che Bryan Cranston sostituì Seth MacFarlane

TV News The Cleveland Show

di Giuseppe Benincasa - 01/07/2019 14:03 | aggiornato 01/07/2019 14:08

In originale, Bryan Cranston ha lavorato nella serie TV The Cleveland Show.

0 condivisioni

Bryan Cranston si è unito al cast di The Cleveland Show per sostituire Seth MacFarlane durante la quarta stagione. MacFarlane era impegnato in diversi film di successo e show televisivi, anche se è rimane I Griffin lo show per cui è ancora più conosciuto. La serie sulla famiglia Griffin non ha rallentato la scalata al successo, stagione dopo stagione, è divenuta un tale successo che l'emittente televisiva americana FOX ha ordinato la serie spinoff, The Cleveland Show. Un'altra creazione di MacFarlane che ha debuttato nel 2009 su FOX, negli Stati Uniti.

Lo show è il primo di MacFarlane dove non ha dato la sua voce al protagonista (in originale la presta Mike Henry) ma solo a due personaggi collaterali: Tim l'Orso e Dr. Fist. Tim l'Orso l'ha doppiato per le prime tre stagioni, poi ha dato il compito a Jess Harnell. Dr. Fist, invece, ha assunto la voce del mitico Bryan Cranston, protagonista cult della serie TV Breaking Bad.

FOX Il Dr. Fist

Cranston ha assunto il ruolo di Dr. Fist nella quarta stagione di The Cleveland Show. MacFarlane ha prestato la sua voce al medico nelle prime due stagioni della serie. Tom Kenny ha assunto il ruolo per un episodio nella stagione 3, prima di restituire il ruolo a MacFarlane per altri due episodi. Alla fine della stagione 3, però, Cranston ha fatto il suo debutto come Dr. Fist.

Da questo punto in poi, Cranston ha doppiato Dr. Fist in otto episodi della quarta e ultima stagione di The Cleveland Show. Il motivo è che MacFarlane era troppo occupato a lavorare su Ted, il suo debutto alla regia dove ha anche doppiato l'orsetto protagonista. Cranston non è estraneo ai lavori di doppiaggio sul piccolo schermo. Ha avuto ruoli in Lilo & Stitch: The Series, Archer, I Simpson, Robot Chicken, SuperMansion e altri.

I personaggi di The Cleveland Show torneranno nella serie de I Griffin, chissà se anche il Dr. Fist ne farà parte!