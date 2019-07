Track THIS, l'estensione per Firefox che trolla le pubblicità

Tecnologia

01/07/2019

Siete stanchi di vedere pubblicità mirate che sanno tutto di voi? Questa estensione di Mozilla Firefox vi permetterà di ingannare il tracciamento e farvi passare per un ricco sfondato.

Quando cercate qualcosa su internet poi siete perseguitati dalla pubblicità? Magari anche adesso state vedendo delle finestre pubblicitarie con i prodotti a cui vi siete interessati nelle ultime settimane? Mozilla vi dà un modo alternativo per ingannare gli inserzionisti e dirgli: Track THIS.

Se siete abituati ad utilizzare programmi di blocco per gli advertising, come il famoso AdBlock, probabilmente non ci avete fatto troppo caso, ma le pubblicità che appaiono nei siti vi seguono, anzi seguono i vostri gusti. Non è solo un'impressione, la rete vi conosce e vi conosce bene! Provate a cercare gadget per smartphone o creme solari da portare in spiaggia e nelle settimane successive sarete perseguitati da pubblicità mirate affini alla vostra ricerca e che vi seguiranno sito dopo sito.

A volte può risultare molto frustrante essere inseguiti dalle inserzioni pubblicitarie e proprio per questo motivo Mozilla Firefox ha sviluppato uno strumento, chiamato Track THIS, che serve a dare pan per focaccia a questi "stalker" pubblicitari. Il funzionamento è molto semplice e, oltre a nascondere le vostre ricerche, si prende anche gioco dei meccanismi di tracciamento. Per farlo vi trasforma letteralmente in altre persone, con altri gusti e contenuti di ricerca.

È infatti possibile scegliere tra 4 profili differenti: Hypebeast, il tizio super appassionato di tutto che va a ricercare ovunque info sul prossimo film del suo attore preferito, Filthy Rich, il ricco sfondato che si compra una compagnia aerea per non fare la fila al gate, Doomsday, il teorico di complotti e cospirazioni sul giorno del giudizio e l'Influencer, che invece è sempre attivo sui social e cerca il modo migliore per apparire.

Una volta scelto il profilo desiderato lo strumento chiederà a Firefox di aprire ben 100 schede diverse (quindi se avete un pc con poca RAM probabilmente subirete un blocco del browser). I programmi di tracciamento dati e gli inserzionisti creeranno subito un profilo associato alle ricerche fatte con quelle schede, nascondendo le vostre ricerche quotidiane. In pratica verrete visti dalle pubblicità come utenti completamente diversi e gli ads verranno personalizzati in base al profilo scelto e non secondo i vostri veri contenuti di ricerca.

Abbiamo provato il profilo da ricco sfondato e ci siamo trovati di fronte schede su siti di yacht, designer di lusso, siti di borsa, orologi costosi, annunci immobiliari di intere ville, la pagina per iscriversi al programma Gold di Mastercard e moltissime pagine per prenotare gigantesche suite nei più costosi hotel di lusso del mondo.

Con il profilo da teorico del giorno del giudizio invece abbiamo potuto spaziare tra siti che ci insegnavano a costruire bunker sotterranei, grandi magazzini che vendevano enormi quantità di scorte, negozi di tende e coperte, film apocalittici e persino pagine su alieni e su tute Hazmat anti radiazioni.

Come afferma Mozilla stesso però, si tratta solo di uno scherzo per trollare temporaneamente gli inserzionisti. In pochi giorni infatti i programmi di tracciamento si renderanno conto di essere stati ingannati e torneranno a mostrare annunci in base alle tue reali preferenze.

Il programma mostra annunci per prodotti a cui non sei affatto interessato, quindi serve solamente per prendersi gioco di programmi di tracciamento che vogliono fare pubblicità mirate. Con il tempo, se utilizzi Internet come fai normalmente giorno per giorno, inizierai a visualizzare annunci che si pian piano si allineano alle tue abitudini di navigazione anche se usi più volte Track THIS.

Peccato non poter ingannare gli inserzionisti per sempre, ma se per una volta volete scomparire dall'occhio vigile delle pubblicità online e provare l'ebbrezza di "diventare" milionari, Track THIS. è quello che fa per voi!