Venom: 20 curiosità sul film con Tom Hardy

Il regista di Far From Home: 'un crossover Spider-Man/Venom funzionerebbe'

Del film su una delle nemesi più celebri di Spider-Man trovate la recensione QUI , dove vengono analizzati pregi (in verità pochi) e difetti (assai più numerosi). Quel che più importa in questa sede, è andare alla scoperta degli aneddoti e delle curiosità su Venom, l'origin story sul simbionte Marvel targata Sony Pictures, in sostanza slegata dal MCU e dall'Uomo Ragno di Tom Holland. Almeno per il momento.

Il film dirtetto da Ruben Fleischer, già regista del cult Benvenuti a Zombieland, ha fatto registrare pareri contrastanti: c'è chi ne ha apprezzato l'ironia di fondo e il velato richiamo al cinema anni '80 di John Landis e chi proprio non ha digerito lo stravolgimento di un personaggio carismatico, adatto per una pellicola dalle venature horror/splatter, e qui ridotto a macchietta comedy.

Un giornalista bistrattato che si intestardisce nel fare le pulci ad un illuminato tycoon: la storia di Venom , il cinecomic che vede protagonista il sex symbol Tom Hardy , è quella di un uomo qualunque che indaga sul potente di turno. O quasi. Perché l'Eddie Brock del film, reporter attivo a San Francisco, non può certo sospettare che dietro la cortina fumogena della Life Foundation via sia l'ambizioso - più che altro inquietante - disegno volto a ibridare la razza umana con una forma di vita aliena parassitaria.

