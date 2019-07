La villa che ha ispirato Via col Vento è all'asta

CinemaCuriosità

01/07/2019

La grande dimora, scelta come residenza della famiglia Wilkes nel film, avrà presto dei nuovi proprietari.

Chi non ha visto Via col vento almeno una volta nella vita dovrebbe assolutamente farlo. Il film del 1939, diretto da Victor Fleming, è tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mitchell e racconta la storia di Rossella O'Hara dalla sua ossessione romantica per Ashley Wilkes al matrimonio con Rhett Butler.

Adesso la villa che ha ispirato la piantagione delle Dodici Querce, residenza della famiglia Wilkes nella pellicola, sta per essere messa in vendita. L'asta partirà da un milione di dollari, il 4 luglio online e il 25 luglio dal vivo.

In un comunicato stampa Dewey Jacobs, CEO di Target Auction Company, società che si occupa della compravendita della casa, ha dichiarato:

Tutto questo rende la magnifica abitazione un affare redditizio sia per il venditore che per l'acquirente. La magione ha i permessi operativi per fare da B&B, essere location per eventi e sito turistico; inoltre riceve ogni anno contratti cinematografici e televisivi, quindi potrebbe essere una grande opportunità per chiunque decidesse di acquistarla. I proprietari la stanno vendendo per perseguire altri obiettivi imprenditoriali.

Quando l'autrice del libro vide per la prima volta la dimora, la fotografò per mandare lo scatto al produttore del film David Selznick. Secondo quanto raccontato nel libro sui retroscena del celebre cult, David O. Selznick's Gone with the Wind, Margaret Mitchell scrisse in cima alla foto "Dodici Querce" e "Mi piace per la casa di Ashley".

L'imponente magione bianca dispone di 12 camere da letto e altrettanti bagni, una grande sala da pranzo, una piscina, un salotto, una rimessa per quattro auto e oltre tre ettari di giardini, secondo Target Auction Company. Fu costruita come casa privata nel 1836 e nel 2017 è stata completata una ristrutturazione da due milioni di dollari. Negli ultimi anni è stata inoltre adibita a Bed and Breakfast e location per eventi.

