Chi sarà Elvis nel film di Baz Luhrmann? La shortlist dei candidati

di Rina Zamarra - 02/07/2019 10:03 | aggiornato 02/07/2019 10:15

Baz Luhrmann sta testando dei giovani talenti per il ruolo di Elvis nel suo film. L'elenco degli attori in lizza per la parte include Ansel Elgort e Harry Styles.

Il film su Elvis di Baz Luhrmann fa altri passi avanti. Il regista è alla ricerca di un giovane attore che possa vestire i panni del re del rock and roll e sembra vicino a trovare il suo protagonista. Il ruolo non è affatto semplice e il regista di Moulin Rouge! sta testando diversi attori, a cui spetterà il compito di far rivivere un mito e di affiancare Tom Hanks sul set. Il film, infatti, avrà due protagonisti principali: Elvis Presley e il Colonnello Parker, suo manager e primo scopritore. Il ruolo del controverso manager sarà affidato proprio a Tom Hanks. In questi giorni è trapelata una lista di giovani attori a cui starebbe pensando Baz Luhrmann. L’elenco include Ansel Elgort, Miles Teller, Austin Butler e Harry Styles. Ansel Elgort ha debuttato al cinema nel 2013 con il film Lo sguardo di Satana - Carrie e, in pochi anni, si è fatto notare in tanti lungometraggi da Colpa delle stelle alla trilogia Divergent, The Divergent Series: Insurgent e The Divergent Series: Allegiant, tratta dai romanzi di Veronica Roth. HD Getty Images Ansel Elgort al CinemaCon 2019 Miles Teller, invece, ha debuttato sul grande schermo al fianco di Nicole Kidman nel film Rabbit Hole del 2010. Miles è stato anche collega di Ansel Elgort nella trilogia di Divergent e ha recitato ne I Fantastici Quattro di Josh Trank. Il terzo nome della shortlist di Baz Luhrmann è quello di Austin Butler, che è stato scelto da Quentin Tarantino per il suo ultimo film C’era una volta a… Hollywood. HD Getty Images Austin Butler alla prima del film I morti non muoiono L’ultimo nome della lista è sicuramente interessante. Non si tratta, infatti, di un attore ma di un cantante. Harry Styles è stato un membro del gruppo One Direction e ha dichiarato di essere stato influenzato proprio dalla musica di Elvis. Nonostante la giovane età, vanta anche una carriera da solista e la partecipazione al film Dunkirk di Christopher Nolan. Getty Images Harry Styles al Met Gala 2019 Chi sceglierà Baz Luhrmann? E voi chi vedete meglio nel ruolo di Elvis? Ditecelo nel sondaggio qui sotto! Vota anche tu! Chi può interpretare Elvis al meglio? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Ansel Elgort Miles Teller Austin Butler Harry Styles Chi può interpretare Elvis al meglio? Condividi



Via: Deadline