Dave Bautista in Fast and Furious? 'Preferisco fare bei film'

L'attore di certo non è uno che le manda a dire e questa volta è il caso del franchise Fast and Furious.

Dave Bautista (recentemente ritiratosi dalla WWE) si è ormai consacrato come attore professionista e ha già recitato in molti film, in particolare in quelli del Marvel Cinematic Universe come i Guardiani della Galassia dove interpreta Drax, ma anche in Blade Runner 2049, Spectre e il film in uscita a luglio di quest'anno nelle sale americane Stuber - Autista d'assalto.

Ma, come riporta People, sui recenti rumors di una possibile partecipazione alla saga di film di Fast and Furious, Dave Bautista chiarisce la sua posizione e la sua volontà di non voler far parte assolutamente del franchise con gli ex colleghi wrestler The Rock e John Cena (che esordirà prossimamente nella saga) e lo ha fatto con delle esternazioni in puro stile WWE.

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle riprese del nono capitolo della saga di Fast and Furious che uscirà subito dopo lo spin-off Fast and Furious - Hobbs & Shaw, mentre lo scorso 29 giugno su Twitter un fan ha azzardato il nome proprio di Dave Bautista come un ipotetico villain per uno spin-off di Fast and Furious al fianco di John Cena e Dwayne 'The Rock' Johnson.

Ma il cinquantenne attore non si è dimostrato proprio d'accordo e ha risposto al veleno al tweet, dicendo esattamente ciò che pensa con faccine e un hashtag chiari ed espliciti.

...grazie per la tua considerazione... preferisco fare bei film.

Questa dichiarazione ha suscitato scalpore, tanto che altri fan (su Twitter) hanno attaccato Bautista rispondendo al suo hashtag ricordandogli il suo film del 2018 Escape Plan 2, ma l'ex wrestler sa bene come difendersi e come rispondere.

Genio! Big Dave non ha dichiarato di non aver mai fatto un brutto film. Ma li ho fatti per ragioni particolari che hanno contribuito a costruire una carriera di 'recitazione'. E ho avuto modo di lavorare con Sly, alla faccia tua! Puoi startene zitto adesso!

Genius! Big Dave didnt state that he’s never done a bad film. But I did them for particular reasons that helped build an “acting” career. And I got to work with Sly so in your face with that! You’re dismissed! https://t.co/edz550V0HF — Dave Bautista (@DaveBautista) June 30, 2019

Intanto l'attore, dopo aver preso parte alla commedia action Stuber - Autista d'assalto, ora si prepara a rivestire i panni di Drax in Guardiani della Galassia 3 che sarà diretto nuovamente dal suo grande amico James Gunn.