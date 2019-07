CelebrityTV News

02/07/2019

Euphoria si è presentata come una serie "scandalosa" e sta mantenendo le promesse. Nell'ultimo episodio trasmesso in USA ha mostrato una scena esplicita tra Harry Styles e Louis Tomlinson ed è esplosa la polemica.

Le premesse c'erano e sono state mantenute. A Euphoria sono bastati 3 episodi per scandalizzare il pubblico. La nuova produzione HBO che racconta in maniera cruda la vita di un gruppo di ragazzi delle superiori alle prese con amore, amicizia, sesso, droga e social media ha portato sullo schermo una scena esplicita tra Harry Styles e Louis Tomlinson e ha scatenato la polemica.

Per capire cosa è accaduto è necessario fare un passo indietro.

Nella serie c'è un personaggio, Katherine "Kat" Hernandez (Barbie Ferreira), che sta scrivendo una fanfiction sui due ex One Direction. L'opera si intitola Larry Stylinson e immagina che i due abbiano una storia d'amore.

Come riportano Yahoo! e People, nel terzo episodio, andato in onda domenica 30 giugno, un capitolo della fanfiction di Kat prende vita sullo schermo sotto forma di cartoon. E nel segmento mostrato, Harry e Louis consumano un rapporto orale.

La clip è narrata dalla voce di un'altra protagonista, Rue Bennett (Zendaya), ed è ambientata durante la prima sera del Take Me Home Tour del 2013:

Louis era insolitamente nervoso, la sua bocca era asciutta e i palmi delle mani sudati, quando sente la pressione del corpo di Harry dietro di lui. Harry può sentire la tensione nervosa che attraversa il corpo di Louis.

Quando Louis chiede a Harry cosa sta facendo, il ragazzo risponde:

Ti aiuto a calmare i nervi. Tu sei il mio migliore amico e questo è quello che fanno i migliori amici l'uno per l'altro.

Di fronte alla preoccupazione di Louis che qualcuno possa vederli, Harry risponde semplicemente:

Lascia che vedano.

HD Getty Images Harry Styles e Louis Tomlinson ai tempi degli One Direction

E la scena è stata vista. Eccome.

Gli spettatori hanno reagito con disagio e sconcerto. In particolare, perché i protagonisti sono chiaramente caratterizzati come i due ex One Direction:

Spero solo che [Harry e Louis, n.d.r.] abbiano approvato per una qualche ragione la scena. Devono averlo fatto perché venisse trasmessa. Harry sembra in buoni rapporti con le persone coinvolte, ma potete scommettere che a Louis non piacerà.

just going to sit and hope that they for some reason approved it because surely they had to to get it aired 😭😭 harry seems quite friendly with the people involved but u can just TELL louis’ not gonna like it 😬 — hannah ◟̽◞̽ (@backtoyoulouis) July 1, 2019

Il tweet della fan ha colto nel segno. Poco dopo, il suo messaggio è stato commentato direttamente da Louis, che ha detto di non sapere nulla della scena e di non averla autorizzata:

Dichiaro categoricamente che non sono stato contattato e che non ho approvato [quanto è stato mostrato, n.d.r.].

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019

Le parole di Louis hanno dato seguito a una valanga di tweet di sostegno per lui (e Harry) e di biasimo per la produzione e HBO:

Euphoria mi piace molto. Penso che sia una grande serie. Ma non avrebbero dovuto fare una cosa simile senza il consenso di [Harry e Louis, n.d.r.]. Soprattutto dal momento che viene detto esplicitamente che sono Harry e Louis degli One Direction.

I really like Euphoria, I think it's a great show, but they shouldn't have done that without their consent, especially when it's specifically said that it's "Harry et Louis from One Direction" — L (@rodgerspidey) July 1, 2019

Ma come spiega un'altra fan, il problema non è solo che i due ex One Direction non hanno dato (a quanto pare) il loro consenso. La scena va a toccare un argomento molto delicato. Ovvero, la presunta relazione tra Harry e Louis:

L'altra sera, [Euphoria, n.d.r.] ha mostrato una scena esplicita tra Harry e Louis degli One Direction senza cambiare i loro nomi. Senza preoccuparsi che la relazione potesse farli sentire a disagio e che è stata negata per anni.

Their show displayed a sex scene last night between Louis and Harry from one direction didn’t even change the names. Didn’t even care that the ship makes them uncomfortable and it’s been denied for years. — Katie (@7rings4harry) July 1, 2019

All'epoca della band, i due avevano un'amicizia molto stretta, che ha fatto nascere voci sul fatto che avessero un coinvolgimento romantico e ha portato i fan a coniare la definizione "Larry Stylinson" (come il titolo della fanfiction "incriminata" della serie) per descriverlo.

Come ricorda People, nel 2017 Louis ha smentito categoricamente i rumor, ma ha ammesso che la vicenda ha avuto conseguenze negative sul rapporto con Harry:

Sono molto protettivo su cose del genere, che riguardano le persone che amo [all'epoca, il cantante era fidanzato con Eleanor Calder, n.d.r.]. Ha creato una situazione [tra me e Harry, n.d.r.] per cui tutti stavano a guardare ogni cosa facessimo. Ha rovinato l'atmosfera. Ha reso le cose più complicate. Diversi fan credevano a questa storia. Ma in realtà, ovviamente, non c'è nulla di vero.

Stavolta, a parte il tweet, l'ex OD non ha ritenuto opportuno aggiungere altro. E Harry Styles ha scelto di non parlare per nulla. Ma la vicenda ha sollevato un grande polverone e la sensazione è che ci saranno altri sviluppi.

Restate sintonizzati per conoscerli.