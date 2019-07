Fast and Furious: Hobbs and Shaw, l'emozionante trailer finale dello spin-off

Cinema

di Marcello Paolillo - 02/07/2019 08:50 | aggiornato 02/07/2019 08:54

Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham sono i protagonisti del trailer finale di Fast and Furious: Hobbs and Shaw, lo spin-off della serie previsto nei cinema ad agosto. Guarda il video.

Il primo spin-off della serie di Fast and Furious, intitolato Hobbs and Shaw, vedrà protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham, seguendo da vicino proprio i due personaggi già apparsi nella saga principale.

Il film avrà in ogni caso un ritmo e un tono generale decisamente differenti da quanto visto nella serie apparsa sul grande schermo nel 2001, aspetto che è percepibile anche dal trailer finale del film pubblicato da Universal Pictures e che potete trovare poco più in alto.

Il video, della durata di poco più di due minuti, si apre con un incredibile inseguimento tra le strade di Londra tra un'auto guidata dal personaggio di Jason Statham (con a bordo anche The Rock e Vanessa Kirby) e alcuni motociclisti capeggiati da Idris Elba. Il filmato prosegue tra una mole incredibile di esplosioni, aeroplani, elicotteri e sequenze d'azione al cardiopalma, sino a una serie di scontri corpo a corpo che sembrano interessare in particolar modo il mastodontico The Rock.

Diretto da David Leitch (regista di Deadpool 2) e scritto da Chris Morgan, Fast and Furious: Hobbs and Shaw è atteso nei cinema americani il 2 agosto 2019, mentre in Italia è atteso per l'8 dello stesso mese.

Nel cast, oltre a Johnson (Luke Hobbs) e Statham (Deckard Shaw), troveremo anche Idris Elba (nel ruolo di Brixton, un anarchico geneticamente potenziato) e Vanessa Kirby (nei panni di un'agente dell'MI6 nonché sorella di Shaw).

Il film è prodotto da Morgan, Johnson, Statham e Hiram Garcia. Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith e Ainsley Davies figurano invece come produttori esecutivi.