di Chiara Poli - 02/07/2019 09:57 | aggiornato 02/07/2019 10:01

Ha ampiamente dimostrato di essere in grado d'interpretare qualsiasi genere di personaggio. E ora si è unito al cast di MacGyver per la stagione 4, in arrivo in autunno. Ecco il nuovo ruolo di Henry Ian Cusick.

Tutti lo abbiamo amato nei panni di Desmond Hume, il personaggio più romantico di Lost. Poi lo abbiamo visto in The 100, la serie sci-fi post-apocalittica che ha appassionato milioni di telespettatori. Recentemente, in molti lo abbiamo seguito in The Passage, nei panni del medico che aveva dato il via al Progetto Noah e, al contrario dei suoi colleghi, capiva di essersi spinto troppo oltre.

E ora che The Passage, purtroppo, è stato cancellato, Henry Ian Cusick è pronto a prendere altri impegni. Lo ha annunciato lo stesso attore, su Twitter, con grande entusiasmo.

Can’t wait! ‘MacGyver’: Henry Ian Cusick Joins CBS Series For Season 4 In A Lead Role https://t.co/zEf8IzgBKs via @Deadline — Henry Ian Cusick (@hicusick) June 28, 2019

Cusick ha accettato un ruolo ricorrente nella quarta stagione di MacGyver, la serie che ci racconta le avventure del celebre personaggio reso di culto negli anni '80 da Richard Dean Anderson e ora interpretato, nella sua versione più giovane, da Lucas Till.

La serie trasmessa da FOX, negli episodi in arrivo negli USA il prossimo autunno sul network CBS, vedrà Henry Ian Cusick nei panni di un personaggio di nome Russ.

Russ è un ex militare, attraente e intelligente, e in base a quanto si dice si tratterà del prossimo nemico del protagonista.

Russ viene descritto come un maestro nella manipolazione e nel vendere, un uomo abile nella propaganda e molto bravo a mentire e ingannare, con un'intelligenza emotiva estremamente alta.

Si tratta, inoltre, di un uomo molto ricco, che è abituato a fare a modo suo e anche a godersi il suo bottino di guerra: abiti costosi, macchine veloci, jet privati, casa a Montecarlo...

Henry Ian Cusick si è mostrato molto felice della nuova avventura.

Siete ansiosi di vederlo?