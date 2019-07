Hugh Jackman interrompe il suo show per aiutare un fan con una proposta di matrimonio [VIDEO]

CuriositàCelebrity

02/07/2019

Avete mai pensato di chiedere a Hugh Jackman di aiutarvi con la vostra proposta di matrimonio? Joe lo ha fatto, ed ecco come è andata.

Alcune proposte di matrimonio sono davvero indimenticabili.

E se dovessimo stilare un'ipotetica classifica con "I migliori modi per chiedere la mano del proprio partner", con tutta probabilità quello scelto da Joe Kripal occuperebbe una posizione davvero alta.

Come riporta anche People, durante lo spettacolo The Man. The Music. The Show. del 22 giugno a St. Paul, Minnesota, il Greatest Showman Hugh Jackman ha accolto la richiesta di Kripal di aiutarlo a rivolgere la fatidica proposta alla sua ragazza, anche lei tra il pubblico in sala.

Non è qualcosa che faccio spesso, ma capirete il perché tra qualche minuto. Ho ricevuto una lettera da un tipo di nome Joe. Joe mi ha spiegato che sarebbe stato qui tra il pubblico questa sera...

Ha esordito Jackman, dirigendosi verso le prime file, dove vari "Oh Mio Dio!" lo hanno accompagnato finché non ha raggiunto la coppia.

Qui Joe, dopo aver chiacchierato brevemente con l'attore, si è inginocchiato di fronte alla ragazza, Sanaa, e ha esordito:

Sanaa, voglio passare il resto della mia vita con te. Ecco perché ho chiesto l'aiuto di un supereroe per fare questo. Mi vuoi sposare?

Una commossa Saana ha accettato la proposta tra le lacrime e lo stupore, mentre un compiaciuto Hugh li stringeva in un abbraccio, facendo i suoi migliori auguri alla coppia.

Non ne avevi la minima idea?

Ha chiesto Jackman alla ragazza che, un po' ridendo e un po' piangendo, ha risposto scuotendo la testa.

Ma questa non è la prima volta che l'attore riesce a trasformare il proprio spettacolo in un'occasione di festa: durante lo show tenutosi in Inghilterra, Jackman ha chiesto al pubblico di aiutarlo a celebrare l'80esimo compleanno del collega e amico Sir Ian McKellen.

Insomma, è proprio un ragazzo d'oro!