I Gremlins tornano in una serie animata prequel, con Gizmo protagonista!

TV NewsCinema

di Stefania Venturetti - 02/07/2019 11:28 | aggiornato 02/07/2019 11:33

La storia di Gizmo nella Shangai degli anni '20 diventa una serie animata di 10 episodi.

3 condivisioni

Prequel, sequel, spin-off, reboot, remake: sul futuro al cinema e in televisione dei terribili Gremlins si è detto davvero di tutto.

Gremlins 3 è perso in un limbo di conferme e smentite ormai da qualche anno, con un copione firmato Chris Columbus potenzialmente pronto al primo ciak e uno Zach Galligan ansioso come sempre di tornare nel ruolo di Billy Peltzer. Ma in attesa che qualcosa si sblocchi sul fronte cinematografico (a quanto pare vessato come sempre dalla mancanza di investitori che credono nel progetto), qualcosa ha iniziato a muoversi su quello televisivo.

Dopo l'annuncio del febbraio 2019, WarnerMedia ha confermato l'arrivo sul piccolo schermo di una serie animata di Gremlins. Il progetto s'intitola Gremlins: Secrets of The Mogwai e sarà composto da una stagione di 10 episodi della durata di 30 minuti l'uno.

HD Warner Bros. Un anzano Sam Wing (Keye Luke) nel film Gremlins del 1984

Ma quali segreti legati al piccolo Gizmo scopriremo in questa avventura? Tanto per cominciare, la storia che precede il suo acquisto come ragalo di Natale per il giovane Billy.

Il prequel sarà ambientato nella Shangai degli anni '20. Qui, Sam Wing (un bambino di 10 anni destinato a diventare il futuro proprietario del negozio del film del 1984) incontrerà il Mogwai Gizmo. La creatura lo accompagnerà in un viaggio costellato da mostri colorati e spiriti del folklore cinese che i due combatteranno con un doppio fine: riunire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un leggendario tesoro.

E a proposito di tesori: il duo potrà contare anche sull'aiuto di una ladra adolescente. Elle, come loro, diventerà bersaglio dei veri antagonisti della storia: un uomo d'affari assetato di potere e il suo sempre più numeroso esercito di Gremlins malvagi.

Scritta da Tze Chun, la serie animata di Gremlins sarà prodotta da Amblin Television, che si è da poco lanciata nel mondo dell'animazione grazie ad Animaniacs per Hulu. Gli episodi debutteranno in una data imprecisata sul nuovo servizio streaming di WarnerMedia.