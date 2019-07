Il gelato bistecca e bourbon, per chi ama la carne in ogni sua forma

Curiosità

02/07/2019 14:31 | aggiornato 02/07/2019 14:36

Uno dei gelati più strani dell'estate 2019? Quello al sapore di bistecca e bourbon, servito in una catena di steakhouse negli Stati Uniti!

C'era una volta il gelato al sapore di maiale, un trionfo mediatico dell'estate 2018. C'era il gelato di unicorno (crederemo ai suoi creatori sulla parola). E c'erano, ovviamente, i "gelati di condimento", al gusto di maionese e di ketchup (Heinz). Adesso però un nuovo gusto si unisce a questo menu davvero particolare di sapori estivi... anche se per un periodo di tempo limitato.

L'idea è di LongHorn Steakhouse, una catena di ristoranti degli Stati Uniti che ha deciso di festeggiare in modo particolare l'arrivo del caldo estivo. A partire dal 1° luglio, per un periodo limitato e in alcune location selezionate sparse sul territorio USA (da Atlanta, a Chicago, passando per l'immancabile New York), i suoi ristoranti serviranno un'appetitosa coppa gelato al sapore di bistecca e bourbon. Praticamente un pasto completo, che però è un semplice dessert.

Questa particolare specialità verrà servita con un condimento su misura che comprende del caramello e granelli di bistecca (anziché di cioccolato) sapientemente "spruzzati" sulle palline di gelato. Il prodotto finito, sebbene dal gusto insolito, effettivamente ha un aspetto niente male:

LongHorn ha pensato anche a chi ama mangiare il gelato direttamente dalla confezione (o vuole semplicemente gustarselo nella comodità di casa).

Sempre per un periodo limitato, lo speciale gusto sarà disponibile anche in un barattolo appositamente progettato per l'occasione:

"Metti già la forchetta e prendine un cucchiaio", invita la catena di steakhouse sul suo sito. A voi piacerebbe accogliere l'invito o preferite restare sui più tradizionali cioccolato e panna?