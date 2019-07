Il Re Leone, Disney lancia una campagna per proteggere i veri leoni africani

Cinema

Per celebrare l'uscita del nuovo live-action de Il Re Leone, Disney ha deciso di donare fino a 3 milioni di dollari per aiutare a raddoppiare la popolazione dei leoni africani entro il 2050.

In occasione dell'arrivo nelle sale de Il Re Leone, l'attesissimo live-action diretto da Jon Favreau del classico d'animazione del 1994, The Walt Disney Company annuncia la campagna globale "Proteggi i leoni africani".

Si tratta di un'importante iniziativa di conservazione per sensibilizzare sulla crisi che minaccia i leoni e altri animali selvatici dell'Africa. La campagna ha come obiettivo principale la protezione e il rinnovamento della popolazione dei leoni e degli ambienti naturali in cui vivono.

Disney ha già donato più di 1.5 milioni di dollari al Lion Recovery Fund e ai suoi partner e presto farà altre donazioni. Inoltre, la nota casa di Topolino inviterà i fan ad offrire il loro contribuito alla causa, così da riuscire a raddoppiare le donazioni arrivando a raccogliere fino a 3 milioni di dollari.

Per partecipare alla campagna "Proteggi i leoni africani", i fan interessati potranno anche acquistare i peluche di Simba e Nala disponibili dal 1° luglio in edizione limitata in diversi Disney Store e sul sito shopDisney.com.

Sono passati ben 25 anni dall'uscita della versione originale de Il Re Leone e, sfortunatamente, durante questo periodo metà dei leoni dell'Africa si sono estinti. Attualmente sono solo 20mila gli esemplari ancora in vita e per questo motivo Disney ha scelto di sostenere questa campagna di sensibilizzazione ambientale.

In questo modo non solo si riuscirà a proteggere i leoni ma anche a garantire un futuro migliore agli altri animali selvatici sostenendo l'intero cerchio della vita dell'Africa. Queste le parole di Elissa Margolis, senior vice president, Enterprise Social Responsibility per The Walt Disney Company:

Disney si impegna a sostenere gli sforzi per la i salvaguardia dei leoni. Crediamo che Il Re Leone sia la storia perfetta per ricordarci il ruolo che ciascuno di noi riveste nel creare un mondo in cui questi maestosi animali vengano apprezzati e protetti.

Dal 1995 Disney ha donato circa 75 milioni di dollari per altre campagne di salvaguardia della fauna globale, tra cui 13 milioni di dollari per proteggere gli animali africani. L'iniziativa “Proteggi i leoni africani” rappresenterà, per la casa di Topolino, il contributo più alto mai versato nei suoi 24 anni di attività.

Basato sulla sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau, il nuovo e atteso live-action de Il Re Leone arriverà nei cinema italiani il prossimo 21 agosto 2019.