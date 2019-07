Kaley Cuoco sarà protagonista della serie TV The Flight Attendant

TV NewsCelebrity

02/07/2019

Kaley Cuoco volta pagina e approda a una nuova serie TV dal titolo The Flight Attendant.

Warner Bros. Television Group si è impegnata con Kaley Cuoco. L'azienda ha infatti annunciato di aver stabilito un accordo globale di produzione esclusiva e pluriennale, anche noto come accordo pod, con l'ex protagonista della serie TV pluri-premiata The Big Bang Theory.

Warner e Cuoco avevano già lavorato alla sua nuova serie, The Flight Attendant, basata sul romanzo di Chris Bohjalian. Ma secondo i termini del nuovo accordo, il thriller di un'ora, che Cuoco produrrà e di cui sarà protagonista, sarà disponibile sul prossimo servizio che WarnerMedia offrirà ai suoi utenti, ovvero la sua nuova piattaforma di streaming che verrà lanciata verso la fine dell'anno negli Stati Uniti.

Cuoco intepreterà l'assistente di volo Cassandra Bowden, che si sveglia dopo una sbornia accanto a un cadavere in un hotel di Dubai. Confusa su ciò che potrebbe essere successo, continua il suo lavoro e prende un volo per New York, dove viene intercettata da agenti dell'FBI, molto interessati alle sue attività all'estero.

Kaley Cuoco sarà la produttrice esecutiva dello show, insieme a Greg Berlanti e Sarah Schechter di Berlanti Productions, così come Steve Yockey (Supernatural), che adatterà il romanzo. Suzanne McCormack è co-produttrice esecutiva.

L'accordo include anche un contratto di talent holding (Cuoco quindi lavorerà per la durata del contratto su prodotti targati Warner) per i futuri servizi di recitazione di Cuoco e la sua Yes, Norman Productions, che co-produce anche la prossima serie animata Harley Quinn di Warner Bros. Animation per DC Universe.

A proposito del contratto esclusivo tra Warner e Cuoco, quest'ultima ha dichiarato che ama Warner Bros. e che questa è la sua seconda casa, si ritiene fortunata ed eccitata nel continuare questa collaborazione gratificante.

