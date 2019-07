Animazione

02/07/2019

Dopo la conclusione della terza stagione de L'Attacco dei Giganti arriva un teaser che annuncia l'arrivo della quarta nel 2020, confermando che sarà anche l'ultima.

Nella giornata di domenica 30 giugno si è conclusa la terza stagione di uno degli anime del momento, L'Attacco dei Giganti. A sorpresa è già stata annunciata da un breve teaser la quarta stagione, che, come rivela il trailer, sarà anche l'ultima.

Come sappiamo il manga di Shingeki no Kyojin è ormai alle battute finali: lo scorso novembre, in un'intervista con le TV giapponesi, l'autore Hajime Isayama aveva mostrato l'ultima tavola del suo manga, entrato da circa un anno in quella che è definita l'ultima saga. Pochi mesi fa, Isayama aveva riferito che forse il finale si sarebbe fatto attendere più del previsto, con ancora un anno o anche più di attesa, per poter leggere la parola fine.

La quarta e ultima stagione dell'anime è stata confermata per l'autunno 2020; siccome siamo certi adatterà fino agli ultimi capitoli del manga possiamo quindi presumere che per quella data la versione cartacea de L'Attacco dei Giganti sarà conclusa.

Per il momento, a parte per il periodo di messa in onda, non ci sono ulteriori informazioni per quest'ultima stagione, tanto che ci sono anche dei dubbi su chi produrrà l'anime. WIT Studio, che si è occupato della trasposizione animata sin dalla prima serie, secondo alcuni rumor avrebbe dovuto produrre l'anime solo fino alla terza stagione. Non ci sono né smentite né conferme per il momento, e i fan incrociano le dita che a occuparsi delle animazioni dell'ultima stagione sia questo ormai storico studio.

L'Attacco dei Giganti è un manga di Hajime Isayama che ha ormai raggiunto i 27 volumi in Giappone (con il 28esimo numero previsto per quest'agosto). Il fumetto è tra i più venduti attualmente in Giappone, e come copie vendute è secondo solo a One Piece.

Dal manga sono state tratte tre serie animate, la prima, composta da 25 episodi, è uscita nel 2013, seguita poi dalla seconda stagione arrivata nel 2017 con un totale di 12 episodi, e infine la terza divisa in due parti, andate in onda da luglio a ottobre del 2018 e poi da aprile fino a giugno 2019 per un totale di 22 episodi. Attualmente il totale di episodi dell'anime è arrivato a 59.

Nell'ultima stagione abbiamo potuto vedere l'importante battaglia per la riconquista del Wall Maria, dove un tempo vivevano i tre protagonisti Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlert. Qui nel distretto di Shiganshina, dove sorgeva la casa di Eren, è stato svelato il segreto dietro le origini dei Giganti e del mondo stesso.

Cosa ne pensate dell'annuncio della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, non vedete l'ora di poter vedere la conclusione di quest'opera ormai entrata nella storia dell'animazione giapponese?

