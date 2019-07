Legion 3, il promo sui mille volti di Lenny

TV News Legion

di Giuseppe Benincasa - 02/07/2019 12:39 | aggiornato 02/07/2019 12:43

Da domani torna la terza stagione di Legion, in prima TV assoluta solo su FOX!

1 condivisione

L'account Twitter ufficiale della serie TV Marvel Legion regala ai suoi fan un bel video promozionale sui mille volti della misteriosa e affascinante Lenny, interpretata da Aubrey Plaza.

Quale delle trasformazioni e delle personalità di Lenny preferite?

L'adolescenza di Lenny è stata alquanto turbolenta. Il padre amava guardare video pornografici con uomini e ragazzine protagoniste, per questo motivo i genitori di Lenny hanno divorziato. La nonna le dava, senza che la piccola Lenny lo sapesse, vodka mischiata con succo di frutta e successivamente, in età più adulta, Lenny cadde nel giro della droga e per pagare la sua dipendenza, si è persino prostituita.

Durante la sua permanenza all'istituto psichiatrico Clockworks, Lenny rimane accidentalmente uccisa, a causa del potere sprigionato di Sydney. La coscienza di Lenny però viene poi assorbita dal Re Ombra Amahl Farouk, il parassita mutante che risiedeva nella mente di David Haller. Questo ha permesso a Farouk di comunica con David attraverso il corpo di Lenny.

Cosa ne sarà di Lenny nella terza stagione di Legion?

FOX 18 FOX Facebook Twitter Pinterest Sydney Barrett nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Rachel Keller torna nei panni di Syd nella terza stagione della serie Marvel Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Lenny, una delle pazienti del Clockworks Psychiatric Hospital

FOX Facebook Twitter Pinterest Aubrey Plaza è Lenny nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Ptonomy Wallace in Legion 3 su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Amahl Farouk nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Il mutante Amahl Farouk in Legion 3

FOX Facebook Twitter Pinterest David Haller immerso nelle allucinazioni di Legion 3

FOX Facebook Twitter Pinterest David Haller, il protagonisa di Legion in una foto della terza stagione

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOXLe splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Le splendide immagini di Legion, la terza stagione della serie Marvel arriva su FOX

Chiudi 1 di 18

Lenny è interpretata da Aubrey Plaza. L'attrice statunitense è attualmente in sala con il film La bambola assassina, reboot del classico horror del 1988. In TV, Plaza, ha già recitato nelle serie TV Parks and Recreation (dal 2009 al 2015 per un totale di 125 episodi) e in alcuni episodi della serie TV di successo Criminal Minds. Recentemente, l'attrice, si è messa in mostra "nei panni" di Catwoman, in un divertente video estratto dalla sua presenza al programma americano The Late Show with Stephen Colbert.

La terza stagione della serie TV, targata Marvel Television, Legion sarà in onda in prima assoluta su FOX da domani mercoledì 3 luglio.