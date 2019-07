Pokémon Fusion è il sito che vi consente di creare dei Pokémon-Frankenstein

Videogames

02/07/2019

Avete sempre sognato di diventare un novello dottor Frankenstein per creare delle improbabili fusioni tra Pokémon? Ora c'è un sito che vi consente di farlo in automatico e i risultati sono da vedere.

A novembre arriverà il prossimo videogioco della serie Pokémon, Spada e Scudo, che confermerà ancora una volta quante siano le persone che amano vestire i panni di allenatori di Pokémon. Come dimostra il sito Pokémon Fusion, però, ce ne sono probabilmente altrettante che amano anche vestire i panni del dottor Frankenstein per creare delle improbabili (e mostruose) fusioni tra Pokémon.

Il sito è stato realizzato da un fan e game designer, Alex Onsanger, che lo ha lanciato qualche anno fa andando via via ad arricchire la libreria di Pokémon tra cui è possibile sbizzarrirsi. Oggi, gli utenti possono accedere a Pokémon Fusion a questo indirizzo e scegliere tra tutti i 151 Pokémon originali. Selezionandone due a proprio piacimento, l'algoritmo del sito è in grado di realizzare la fusione, mostrandovi quale sarebbe il nome della nuova creatura e, soprattutto, che aspetto avrebbe.

Pokémon Fusion è vi consente di selezionare due Pokémon e li fonde mostrandovi il risultato

I risultati non sono sempre adorabili come i Pokémon originali, motivo per cui il sito ha riscosso una tale popolarità da far registrare nei momenti di picco anche 300 fusioni al secondo.

L'idea, ha raccontato Onsanger a Kotaku, nacque in realtà solo per divertimento, prima di evolvere in un progetto più serio:

Realizzai un rapido prototipo, inclusi i primi tre Pokémon, lanciai lo script e risi quando vidi il risultato che avevo ottenuto.

Da allora, l'autore ha iniziato ad arricchire il roster di Pokémon disponibili e tutt'oggi conta di ottimizzarli al meglio, mentre non ha in piano di includere quelli delle successive generazioni, sicuro del fatto che quelli della prima siano e rimangano i più iconici e più popolari.

Pokémon Fusion Psychamp, la fusione preferita dell'autore di Pokémon Fusion

Nello spiegare il progetto, Onsanger ha anche rivelato che la sua fusione preferita è quella che ha dato vita a Psychamp, un improbabile incontro tra Psyduck e Machamp.

Quali Pokémon mostruosi vi siete già divertiti a creare in Pokémon Fusion?