di Massimiliano Rincione - 02/07/2019 16:15 | aggiornato 02/07/2019 16:27

Ricordate il capo della Yakuza nei Simpson? Ecco, lui e tante altre assurde comparse della serie hanno reso un normale topic di Twitter indimenticabile!

Avete presente quei personaggi apparsi una sola volta nei film, negli anime o nelle serie TV? No? Vi facciamo un esempio random: lo squalo di Toy Story. Il fantastico squalo apparso nel primo film della saga d'animazione Pixar che ruba il cappello al nostro caro Woody. Ecco, abbiamo reso l'idea adesso?

Perfetto, adesso che siamo entrati in confidenza con il termine possiamo raccontarvi della simpatica discussione montata su Twitter un po' di tempo fa. Un topic partorito, tra l'altro, da un utente dal cognome italiano: Carlo Magliocco, residente a Dublino - stando a quanto scritto sul suo profilo - ha pensato bene di chiedere al web quale fosse il miglior personaggio apparso una volta soltanto ne I Simpson. Incredibilmente, le risposte sono state talmente tante da far diventare il post virale, grazie anche ai suoi quasi 8mila commenti.

So, who in your opinion is the greatest one joke Simpsons character of all time? One scene at most. My pick is this guy. "I don't recall saying good luck" pic.twitter.com/fp8HX9QTIz — Carlo Magliocco (@Carlo_Magliocco) June 18, 2019

I migliori personaggi one shot dei Simpson

Partiamo da un presupposto: la stragrande maggioranza di questi personaggi, se non tutti, non hanno un nome: molti di loro sono diventati famosi nella nicchia più polverosa di internet soltanto per il contesto in cui si trovavano, per il momento vissuto dai protagonisti oppure per una frase pronunciata in un determinato momento. Volete un esempio: il capo della Yakuza che si scontra con Tony Ciccione. Un individuo pressoché muto, e che appare si e no per due scene. Ecco, questo pallidissimo delinquente nipponico è stato uno dei personaggi più in mostra dell'intero topic.

Tanti, tantissimi anche i personaggi che hanno interagito per qualche secondo con Lisa e Bart, come ad esempio una brutta copia di Indiana Jones coi baffi e con un non so che di Crocodile Dundee. C'è poi una nostra vecchia conoscenza, vale a dire il buon vecchio Pete il Bello: ricordate quando i due fratelli Simpson si misero alla ricerca di Krusty, trovandosi di fronte a questo Minime - minilui, dato che parliamo di Krusty - che per molti venne considerato un figlio illegittimo del clown più famoso di Springfield? D'altronde, se ben ricorderete, nelle scene successive si intravide un assegno firmato proprio dal comico in fuga, ed intestato al piccolo pagliaccio.

Ci sarebbero, poi, anche il barone von Kissalot e l'arrabiatissimo canadese che torna a Winnipeg, per dirne altri due. Un topic, questo, che ha anche visto interagire l'account ufficiale dei Simpson, che si è goduto la discussione commentando sotto il post del buon Carlo.

Il personaggio one shot più misterioso di tutti

Noi, però, siamo malvagi e vogliamo farvi tornare alla mente un personaggio one shot apparso in una sola puntata, per di più non canonica. Quindi, ci spiace per voi che stavate aspettando con trepidante attesa, ma no: non torneremo a parlare dello yakuza.

Parliamo, infatti, del buon Hugo Simpson, gemello di Bart apparso in La Paura fa Novanta VII. Pur non essendo un personaggio canonico, come detto, l'altro primogenito di casa Simpson ha fatto la sua comparsa in un solo episodio, anzi in un mini-episodio, ma questo è bastato per farlo balzare in cima alle preferenze di molti fan.

Ecco perché, nonostante tutto, la sua storia è stata oggettivamente una delle meglio riuscite di tutti gli special di Halloween. E voi, quale personaggio one shot preferite più di tutti? Qual è stata la comparsa che più avete amato nel corso degli anni?