Quattro Matrimoni e un Funerale: il trailer della serie TV

di Mario Spagnoletto - 02/07/2019 11:47 | aggiornato 02/07/2019 11:52

Hulu ha diffuso il primo trailer della serie TV Quattro matrimoni e un funerale, rivisitazione dell'omonima commedia romantica del 1994 con Hugh Grant tra i protagonisti.

Hollywood è ormai piena zeppa di reboot e remake. Non sfugge a questa regola neanche Quattro matrimoni e un funerale - commedia romantica del 1994 diretta da Mike Newell e con Hugh Grant come protagonista - che sarà adattata per il piccolo schermo da Mindy Kaling per l'emittente Hulu.

La serie, che debutterà negli Stati Uniti il 31 luglio, non è altro che una rivisitazione della commedia del 1994 con un cast completamente rinnovato. Nella prima stagione di Quattro matrimoni e un funerale - composta da 10 episodi - troviamo quattro amici che si riuniscono in occasione di un matrimonio e scoprono che le loro vite non sono perfette come pensavano.

Hulu ha diffuso anche primo un poster di Quattro matrimoni e un funerale, che sarà una serie antologica:

Nel cast della serie TV troviamo Sophia La Porta, Guz Khan, Zoe Boyle, Rebecca Rittenhouse e Brandon Mychal Smith. Tom Mison, Ashley Madekwe e Tommy Dewey comparitanno come guest star nella prima stagione.

