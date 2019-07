Si tratta dell'Oakley Court, che sorge a Windsor (Londra): costruito nel 1859, il castello ha fatto da ambientazione a molti film prodotti da Hammer - casa di produzione, tra le altre, delle pellicole sul conte Dracula con protagonista Christopher Lee. Il castello è stato trasformato in un hotel di lusso nel 1981 e, adesso, i fan del film The Rocky Horror Picture Show hanno la possibilità di visitarlo .

The Rocky Horror Picture Show è una celebre pellicola del 1975 che, attraverso umorismo, parodia di film del terrore e trattazione di tematiche sessuali, è diventata un grande cult. Ancora oggi, difatti, conserva elementi di trasgressività non comuni e sono tantissimi i fan di tutto il mondo che la considerano una di quelle da vedere almeno una volta nella vita.

