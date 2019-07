SDCC 2019: gli stellari piani di Star Trek, da Discovery a Picard

TV News

di Chiara Poli - 02/07/2019 15:15 | aggiornato 02/07/2019 15:20

Star Trek sarà presente al Comic-Con con Discovery, la nuova serie animata Lower Decks e il lancio ufficiale dell'ultimo spinoff: Star Trek: Picard. Per l'occasione, tanti eventi e la presenza di Patrick Stewart.

1 condivisione

Al Comic-Con di San Diego ci saranno succulente novità per tutti i fan di Star Trek: la sala più capiente disponibile per la convention che si terrà dal 18 al 21 luglio, la Hall H, sarà occupata sabato 20 luglio proprio dal trek universe con Star Trek: Discovery, la nuova serie animata Star Trek: Lower Decks e il mitico Capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) per il nuovo spinoff.

La notizia arriva in esclusiva da Deadline, ha già anche fatto conoscere gli orari: gli appuntamenti trek sono fissati a partire dalle 11.30 di sabato mattina.

La presentazione della serie dedicata a Picard, uno dei Capitani più amati di sempre - di cui abbiamo parlato qui - sarà preceduta dall'arrivo del cast artistico e tecnico di Discovery, con Sonequa Martin-Green (la protagonista Michael Burnham), la sceneggiatrice Michelle Paradise, la produttrice Heather Kadin e l'immancabile Alex Kurtzman, co-creatore insieme a Bryan Fuller.

Insieme a loro ci sarà l'attrice Tig Notaro, interprete dell'amatissimo personaggio Jett Reno, l'ingegnere recuperato durante una missione.

Ci sarà quindi il primo panel dedicato a Star Trek: Picard, con Patrick Stewart e Alex Kurtzman. Un'anteprima della nuova serie potrebbe essere prevista proprio in questa occasione, ma per il momento non ci sono conferme a riguardo.

Certa invece la partecipazione, accanto a Stewart, del resto del cast: Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Santiago Cabrera, Isa Briones, Michael Chabon, Harry Treadway e i produttori esecutivi Akiva Goldsman e Heather Kadin.

Non è finita qui: ci sarà la possibilità, per i fan presenti fra il 20 e il 21 luglio, di imbarcarsi sulla USS Discovery tramite un'installazione ad hoc, che regalerà ai fortunati un'esperienza unica.

Verrà inoltre allestita una mostra dedicata al personaggio di Picard per lanciare la nuova serie. Jean-Luc Picard: The First Duty, questo il titolo, sarà arricchita dagli oggetti di scena e dai costumi che hanno fatto la storia del Capitano, senza dimenticare naturalmente i resti della Regina Borg, durante uno degli incontri più memorabili del trek universe.

Un programma ricchissimo, che certamente ci regalerà anche tante nuove informazioni sul mondo trek!