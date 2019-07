SDCC 2019: i terrificanti piani di AMC, da TWD alla stagione finale di Preacher

TV News The Walking Dead

02/07/2019

Come da tradizione AMC sarà presente al Comic-Con di San Diego con una serie di panel dedicati a The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Preacher e non solo.

AMC sarà al Comic-Con di San Diego 2019 con The Walking Dead, Fear the Walking Dead e l'area DeadQuarters dedicata alle due serie.

L’appuntamento è per il 19 e il 20 luglio e AMC ha già chiamato a raccolta i fan. Sono tutti invitati a vestirsi da zombie per un raduno ufficiale al Petco Park il 20 luglio alle 09:00. I fortunati presenti ricreeranno una scena che farà parte della campagna ufficiale di lancio della stagione 10 di The Walking Dead.

Oltre al cast delle due serie citate, ci saranno gli attori e i produttori di Preacher, NOS4A2 e The Terror: Infamy. Scoprite insieme a noi tutti i dettagli dei panel.

Fear the Walking Dead: venerdì 19 luglio 2019 dalle 12:00 alle 13:00 - Hall H

Saranno presenti i membri del cast: Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Danay Garcia, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Rubén Blades e Karen David. Insieme a loro ci saranno il chief content officer di The Walking Dead Universe Scott M. Gimple, gli showrunner e produttori esecutivi Andrew Chambliss e Ian Goldberg, i produttori esecutivi Robert Kirkman, Dave Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero e il regista e co-produttore esecutivo Michael Satrazemis. Il moderatore sarà Chris Hardwick.

The Walking Dead - venerdì 19 luglio 2019 dalle 13:00 alle 14:00 - Hall H

Ci saranno i membri del cast Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Ryan Hurst, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura e Cailey Fleming. Insieme a loro il chief content officer di The Walking Dead Universe Scott M. Gimple, la showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang e i produttori esecutivi Robert Kirkman, Dave Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero. Il moderatore sarà Chris Hardwick.

Preacher - venerdì 19 luglio 2019 dalle 19:00 alle 20:00 - Hall H

Ci sarà il produttore esecutivo Seth Rogen e i membri del cast Dominic Cooper, Ruth Negga, Graham McTavish e Mark Harelik. Il moderatore sarà Terri Schwartz (Capo redattore di IGN).

The Terror: Infamy - venerdì 19 luglio 2019 dalle 16:45 alle 17:35 - Room 6A

Saranno presenti i membri del cast Derek Mio, George Takei, Kiki Sukezane e Cristina Rodlo, con i produttori esecutivi Alexander Woo e Max Borenstein. Il moderatore sarà Hanh Nguyen (redattrice di Indiewire).

NOS4A2 - sabato 20 luglio dalle 17:30 alle 18:30 - Room 6A

Ci saranno i membri del cast Zachary Quinto e Ashleigh Cummings, la showrunner e produttrice esecutiva Jami O’Brien e il produttore esecutivo Joe Hill. Il moderatore sarà Clark Collis (redattore di Entertainment Weekly).