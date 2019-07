SDCC 2019: i panel Disney in programma, da Agents of SHIELD ai Simpson

TV News Mayans M.C. I Simpson Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

02/07/2019

Il San Diego Comic-Con 2019 si avvicina e Disney Television ha annunciato date e orari in cui si terranno i panel dedicati ai suoi prossimi show: scopriamoli assieme.

Cresce l'attesa per l'apertura ufficiale del San Diego Comic-Con 2019, uno degli eventi più importanti dedicati al mondo dell'intrattenimento, e Disney Television ha svelato le date e gli orari dei primi panel in cui presenterà al pubblico i suoi nuovi show.

Tra questi spiccano serie TV come Agents of SHIELD, The Orville, i Simpson e Mayans M.C.. L'attesissimo evento si terrà, come sappiamo, dal 18 al 21 luglio nella nota città californiana e saranno tante le novità presentate dal cinema ai fumetti, passando per serie TV e videogiochi.

Ecco tutti i panel Disney del SDCC 2019:

Giovedì 18 luglio

ABC

Alle 15, presso la Indigo Ballroom, il pubblico presente potrà dare un primo sguardo all'episodio pilota di Emergence , la nuova serie drammatica prodotta da ABC Studios. Lo show seguirà le vicende di un capo di polizia che decide di accogliere una bambina che trova vicino al luogo in cui è accaduto un misterioso incidente e di cui la ragazzina non ha memoria. Saranno presenti i produttori esecutivi e i membri del cast.

, la nuova serie drammatica prodotta da ABC Studios. Lo show seguirà le che decide di accogliere una bambina che trova vicino al luogo in cui è accaduto un misterioso incidente e di cui la ragazzina non ha memoria. Saranno presenti i produttori esecutivi e i membri del cast. Dalle 15.30 alle 16.30, presso la Hall H, i fan potranno incontrare il cast e i produttori di Agents of SHIELD . Nel corso del panel verranno svelati nuovi dettagli sul finale della sesta stagione e le prime indiscrezioni riguardanti la settima stagione dello show Marvel. All'evento parteciperanno Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley, e Jeff Ward. Presenti poi anche i produttori esecutivi Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeff Bell e Jeph Loeb.

. Nel corso del panel verranno svelati nuovi dettagli sul finale della sesta stagione e le riguardanti la settima stagione dello show Marvel. All'evento parteciperanno Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley, e Jeff Ward. Presenti poi anche i produttori esecutivi Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeff Bell e Jeph Loeb. Dalle 16.15 alle 17.15, sempre all'interno della Indigo Ballroom, verrà proiettato il primo episodio di Stumptown, la nuova serie drammatica basata sull'omonima graphic novel. Tra i membri del cast ci saranno Cobie Smulders, Jake Johnson, Michael Ealy, Camryn Manheim, Tantoo Cardinal, Cole Sibus e Adrian Martinez, con il produttore esecutivo Jason Richman e Greg Rucka, autore del romanzo.

Venerdì 19 luglio

Dalle 11 alle 11.45, nella Indigo Ballroom, il pubblico potrà assistere in anteprima alla nuova serie animata, ideata dai creatori dei Simpson, Bless the Harts . Prodotta da FOX, il nuovo show comico vedrà protagonista una famiglia del sud sempre al verde che spera un giorno di riuscire a conquistare il sogno americano. Interverranno i produttori esecutivi ed il cast di doppiatori originali.

. Prodotta da FOX, il nuovo show comico vedrà protagonista una famiglia del sud sempre al verde che spera un giorno di riuscire a conquistare il sogno americano. Interverranno i produttori esecutivi ed il cast di doppiatori originali. Dalle 15 alle 15.45 nella Indigo Ballroom arriva la famiglia di alieni protagonista di Solar Opposites , una nuova serie TV animata firmata dai creatori di Rick e Morty. Lo show, prodotto da 20th Century Fox Television, debutterà nel 2020 sul servizio di streaming online Hulu.

, una nuova serie TV animata firmata dai creatori di Rick e Morty. Lo show, prodotto da 20th Century Fox Television, debutterà nel 2020 sul servizio di streaming online Hulu. Dalle 16 alle 16.50, sempre nella Indigo Ballroom, scopriremo le novità riguardanti la nuova stagione della serie animata targata FOX Bob's Burgers con filmati inediti e un Q&A dove saranno presenti la creatrice Loren Bouchard e la produttrice esecutiva Nora Smith insieme al cast.

con filmati inediti e un Q&A dove saranno presenti la creatrice Loren Bouchard e la produttrice esecutiva Nora Smith insieme al cast. Dalle 17.30 alle 18.30, nella Room 6DE, Fred Savage parlerà con i fan del suo show What Just Happened?? insieme a Shiri Appleby (Roswell), Kevin Zegers (Fear the Walking Dead), Tyler Ritter ("Agents of SHIELD"), i co-creatori Matt Silverstein e Dave Jeser e il regista Jon Cassar.

parlerà con i fan del suo show What Just Happened?? insieme a Shiri Appleby (Roswell), Kevin Zegers (Fear the Walking Dead), Tyler Ritter ("Agents of SHIELD"), i co-creatori Matt Silverstein e Dave Jeser e il regista Jon Cassar. Dalle 18 alle 19, nell'Horton Grand Theatre, l'attore Nathan Fillon parlerà della seconda stagione di The Rookie , la serie televisiva che lo vede protagonista nei panni di John Nolan, insieme allo showrunner Alexi Hawley.

, la serie televisiva che lo vede protagonista nei panni di John Nolan, insieme allo showrunner Alexi Hawley. Dalle 18.45 alle 19.45, nella Room 6DE, verrà presentata in anteprima mondiale neXt, la nuova serie thriller prodotta da 20th Century Fox. Dopo la proiezione, seguirà un Q&A con il creatore e produttore esecutivo Manny Coto, i produttori esecutivi e registi John Requa e Glenn Ficarra, Fernanda Andrade, Michael Mosley, Jason Butler Harner ed Eve Harlow.

Di seguito potete vedere un video promozionale della nuova serie animata targata FOX Bless The Harts.

Sabato 20 luglio

Dalle 12 alle 12.45, nella Ballroom 20, ci sarà un panel completamente dedicato alla celebre serie animata dei Simpson con il creatore Matt Groening che svelerà alcuni dettagli sull'imminente nuova stagione. All'incontro saranno presenti anche Al Jean, Mike B Anderson, Stephanie Gillis e la voce originale di Lisa Simpson, Yeardley Smith che sarà anche la moderatrice del panel.

con il creatore Matt Groening che svelerà alcuni dettagli sull'imminente nuova stagione. All'incontro saranno presenti anche Al Jean, Mike B Anderson, Stephanie Gillis e la voce originale di Lisa Simpson, Yeardley Smith che sarà anche la moderatrice del panel. Dalle 13 alle 14.15, nella Ballroom 20, il pubblico potrà dare un primo sguardo ai nuovi episodi di American Dad in arrivo su TBS e ci saranno anche diverse sorprese. A seguire poi Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mike Henry e i produttori esecutivi Rich Appel, Alec Sulkin e Kara Vallow, celebreranno i 20 anni de I Griffin. Verranno mostrati alcuni dei momenti più divertenti della serie comica animata di successo e un'anteprima della nuova stagione.

in arrivo su TBS e ci saranno anche diverse sorprese. A seguire poi Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mike Henry e i produttori esecutivi Rich Appel, Alec Sulkin e Kara Vallow, celebreranno i 20 anni de I Griffin. Verranno mostrati alcuni dei momenti più divertenti della serie comica animata di successo e un'anteprima della nuova stagione. Dalle 14.30 alle 15.15, sempre nella Ballroom 20, Seth MacFarlane e il cast di The Orville incontreranno il pubblico per parlare della nuova stagione dell'acclamata serie televisiva prodotta da 20th Century Fox.

HD FOX

Domenica 21 luglio

Infine domenica 21 luglio alle ore 13 nella Hall H verrà proiettata in anteprima una scena della nuova stagione di Mayans MC, la serie TV spin-off di Sons of Anarchy diretta da Kurt Sutter con protagonista JD Pardo. A seguire il cast insieme al regista e ai produttori esecutivi Elgin James e Kevin Dowling incontreranno i fan in un Q&A.

E voi cosa ne pensate? Siete pronti a scoprire tutte le novità del San Diego Comic-Con 2019?

Via: Deadline.