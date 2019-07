Spider-Man: Far From Home, il cast in visita in un ospedale pediatrico [VIDEO]

Celebrity

di Giulia Greco - 02/07/2019 12:42 | aggiornato 02/07/2019 12:46

Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal sono stati al Children’s Hospital di Los Angeles dove hanno fatto visita ai piccoli fan dell'Uomo Ragno.

1 condivisione

Non tutti i supereroi indossano un mantello, a meno che non si chiamino Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal.

I protagonisti di Spider-Man: Far From Home hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Children’s Hospital di Los Angeles che con gli attori hanno assistito a una speciale proiezione del film in anteprima.

I bambini hanno avuto l'opportunità di di vedere il film Marvel il 27 giugno, prima dell'uscita ufficiale nei cinema americani, prevista per il 2 luglio. Non solo hanno guardato il film, ma hanno anche avuto modo di poter chiacchierare col cast del film durante la sessione di domande e risposte successiva.

Il trio indossava gli abiti di scena, così i bambini sono stati come catapultati nelle atmosfere del film.

Non è la prima volta che gli interpreti di Peter Parker e Mysterio incontrano dei bambini malati. Lo stesso era accaduto solo pochi giorni prima, quando Holland e Gyllenhaal hanno fatto una sorpresa ai piccoli di un ospedale pediatrico indossando nuovamente i costumi del film.

"Veri eroi", ha scritto un utente di Twitter che ha pubblicato una foto in cui i due attori posano insieme alla famiglia di un bambino ricoverato.

Anche ne 2017, quando Spider-Man: Homecoming ha fatto il suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel, Holland ha indossato la calzamaglia rossa e blu ed è riuscito a strappare più di qualche sorriso ai piccoli fan di Spidey.

Spider-Man: Far From Home è il secondo capitolo della saga con protagonista l'inglese Tom Holland. La pellicola sarà distribuita in Italia dal 10 luglio 2019.