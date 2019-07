Warner Bros. sta lavorando a una serie TV di Harry Potter [RUMOR]

TV News

02/07/2019 10:19 | aggiornato 02/07/2019 10:26

Una possibile serie TV basata sul mondo di J.K. Rowling sarebbe in sviluppo. Secondo le prime indiscrezioni, la storia sarebbe un prequel ai libri di Harry Potter.

J.K. Rowling non ha mai smesso davvero di lavorare al magico mondo di Harry Potter. Dopo i libri della saga del bambino sopravvissuto e il loro adattamento cinematografico, la scrittrice ci ha regalato numerosi (qualcuno dice troppi) approfondimenti sotto forma di guide, tweet, storie brevi, uno sceneggiato teatrale e, ovviamente, il nuovo franchise dedicato ad Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Ora, però, una voce di corridoio suggerisce che a breve potrebbe diventare realtà un altro progetto a lungo ipotizzato dai fan.

Secondo il sito We Got This Covered, Warner Bros. avrebbe infatti in cantiere una serie TV ispirata al mondo di Harry Potter. Il pressoché infinito potenziale narrativo del mondo della Rowling potrebbe essere presto esplorato in formato episodico dal nuovo servizio streaming Warner, con una storia prequel che dovrebbe essere ambientata prevalentemente nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e in diverse parti d'Europa.

I dettagli sulla serie al momento sono davvero scarsi: non ci sono conferme ufficiali, dopotutto, e il progetto sarebbe ancora in fase embrionale. Tuttavia, We Got This Covered ha anticipato che la serie TV di Harry Potter avrà come protagonisti "esclusivamente nuovi personaggi". Secondo fonti vicine al sito, inoltre, gli episodi saranno ambientati nello stesso universo dei libri.

In attesa di scoprire di più sul potenziale progetto, ricordiamo che Newt Scamander tornerà al cinema a novembre 2021, con il terzo film dedicato ad Animali Fantastici (ancora senza un titolo ufficiale).

