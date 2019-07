Apex Legends introduce Wattson: conosciamo la nuova Leggenda della Stagione 2

Il suo vero nome è Natalie Paquette, ma da oggi, 2 luglio, tutti i giocatori di Apex Legends impareranno a conoscerla come Wattson.

Si tratta della nuova Leggenda introdotta dagli sviluppatori di Respawn Entertainment nel loro popolare Battle Royale, già disponibile da qualche tempo come free to play su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un'eroina che sarà attiva nel titolo grazie alla Stagione 2, presentata nel corso dell'E3 2019 dal publisher EA e al via alle 19:00 di oggi.

Wattson and her father worked together to create the Apex Arena’s Modified Containment Ring. Now, she fights beside her friends in the very arena she helped build.



Play Wattson on 7/2 and get ready for a shock ⚡: https://t.co/aZGOzf3Slp pic.twitter.com/EjqxYvwWSt