Game of Thrones: arrivano i nuovi Funko Pop! di Sansa, Daenerys e Jorah

03/07/2019

La Regina del Nord Sansa Stark, la Madre dei Draghi Daenerys Targaryen e l'indomabile Ser Jorah Mormont sono protagonisti della nuova serie di Funko Pop! che si aggiungeranno alla collezione dedicata alla stagione finale di Game of Thrones.

Gli appassionati di Game of Thrones hanno a disposizione un'ampia selezione di personaggi, quando si tratta di collezionare i Funko Pop! dedicati ai protagonisti delle vicende dei Sette (Sei) Regni. Nelle scorse ore, Funko ha infatti confermato l'arrivo di due nuove figure, rigorosamente dedicate alla stagione finale della serie HBO.

Un nuovo Funko Pop! per Daenerys

La prima, in uscita a novembre al costo di listino per l'Italia di 33,95 euro, ritrae Daenerys Targaryen e Ser Jorah Mormont durante la Battaglia di Grande Inverno. La scena, come il vostro povero cuore sicuramente ricorderà, è quella in cui Jorah nonostante le ferite continua a rialzarsi per proteggere la vita della sua Regina, fino a quando i non-morti non si accasciano per la sconfitta del Re della Notte e il cavaliere può finalmente riposare in pace.

Finalmente Sansa

Da ormai diversi anni i fan chiedevano a gran voce sui social un nuovo Pop! dedicato a Sansa Stark e sono stati accontentati: la maggiore delle sorelle del Lupo è protagonista della nuova statuetta che la vede ritratta come Regina del Nord, così come è apparsa nella sua sequenza finale di Game of Thrones 8.

Il Pop! riprende perfettamente anche le fattezze dell'abito dell'incoronazione di Sansa, pensato come tributo ai membri della sua famiglia. Anche in questo caso, l'uscita è attesa per novembre, al costo di listino per l'Italia di 11,95 euro.

I Funko Pop! di Game of Thrones 8

Questi appena annunciati sono solo gli ultimi Funko Pop! dedicati alla stagione 8 che sono stati svelati.

In precedenza, erano stati presentati Jon Snow (ottobre), Re Bran Stark lo Spezzato (uscita a novembre), Il Re della Notte con la daga di Arya nel petto (ottobre), La Montagna senza elmo (ottobre), Theon Greyjoy con le frecce infuocate (ottobre) e Arya Stark con la lancia realizzata per lei da Gendry e il look visto nella Lunga Notte (ottobre). Il prezzo di tutti questi Pop! è fissato a 11,95 euro di listino per ciascuno.

Prezzo più alto, invece, per i due Pop! che vedono Daenerys in sella a Drogon e Jon in sella a Rhaegal. In questo caso, con l'uscita attesa a ottobre per entrambi, è necessario pagare 32,99 euro per ognuno.

Farete tutti vostri questi Pop! per arricchire la vostra collezione a tema Game of Thrones?