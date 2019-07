Gli Avengers originali si riuniranno al Comic-Con di San Diego?

Avengers: Endgame in 'versione estesa' anche in Italia: ecco cosa vedremo

Avengers: Endgame in 'versione estesa' anche in Italia: ecco cosa vedremo

Avengers: Endgame è uscito nei cinema italiani lo scorso 24 aprile ed è previsto nuovamente nelle sale il 4 luglio - per un singolo giorno - in una versione inedita contenente alcune scene extra.

A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) on Jul 2, 2019 at 9:38am PDT

View this post on Instagram

Ma non solo: sembrerebbe infatti essere in programma una vera e propria reunion degli Avengers (forse proprio il cast dei Vendicatori originali) durante l'edizione del Comic-Con di quest'anno, con molta probabilità attesa durante il panel Marvel Studios fissato per la giornata di sabato.

Con la conclusione della Fase 3 del MCU (prevista con l'uscita di Spider-Man: Far From Home ), Marvel Studios si prepara a rivelare al mondo i prossimi film dell’Universo Cinematografico Marvel.

Deadline ha rivelato che il cast originale del primo The Avengers potrebbe apparire al gran completo durante il panel Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, previsto per il 20 luglio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok