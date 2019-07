Hearthstone, Salvatori di Uldum è la nuova espansione con 135 carte

Videogames

di Andrea Guerriero - 03/07/2019 11:01 | aggiornato 03/07/2019 11:03

Blizzard presenta Saviors of Uldum, la nuova espansione di Hearthstone che promette di aggiungere una nuova serie di carte e tanto altro all'iconico card game per PC e sistemi mobile iOS e Android.

0 condivisioni

Con un trailer che dimostra ancora una volta la sua maestria cinematografica, Blizzard Entertainment ha annunciato ufficialmente Salvatori di Uldum, la nuova espansione in arrivo per il gioco di carte collezionabili Hearthstone.

L'espansione promette di aggiungere una nuova serie di carte e tanto altro al titolo della casa di Diablo e World of Warcaft, tanto su PC quanto su dispositivi mobile iOS e Android. Un nuovo corso che prenderà il via a partire dal prossimo 6 agosto, e che dal punto di vista narrativo riprenderà proprio da dove si erano fermati gli eventi di Colpo grosso a Dalaran, l'avventura per giocatore singolo di L'Ascesa delle Ombre.

Unisciti a Reno, Elise, Brann e Ser Pinnus mentre riportano alla luce tesori, combattono i cattivi e cercano di portare a termine il delicato compito di salvare il mondo nella nuova espansione di Hearthstone, Salvatori di Uldum! Il Male sta invadendo i polverosi deserti di Uldum, ma finalmente si intravede un barlume di speranza grazie alla Lega degli Esploratori!

In Hearthstone: Salvatori di Uldum, andremo a unirci ai ranghi della Lega degli Esploratori, un variegato gruppo di cercatori di tesori composto da alcuni degli eroi più improbabili di Azeroth. Il nostro obiettivo è avere la meglio sulla Legione del M.A.L.E., cercando al contempo di sopravvivere a pericoli come le carte Piaga, che hanno effetti devastanti in grado di spazzare via ogni cosa sul tabellone, e le nuove carte con Rinascita, servitori mummificati che tornano in vita (con solo 1 Salute restante) dopo essere stati sconfitti.

Tutto questo si riflette naturalmente anche in novità strettamente legate al gameplay. Il colosso di Irvine specifica che con Salvatori di Uldum arriverà un nuovo set con ben 135 carte inedite che ci consentiranno di ampliare il nostro mazzo digitale grazie a Piaghe, Tesori, Missioni e Mummie. I nuovi elementi di gioco favoriranno l'introduzione della già citata meccanica di Rinascita, un'abilità che permetterà ai servitori di ritornare in vita la prima volta che vengono sconfitti, seppur con un solo punto di Salute restante. Non mancheranno degli ulteriori bilanciamenti alle meccaniche, come quelli che hanno interessato Hearthstone con gli ultimi update. A causa del continuo movimento delle sabbie di Uldum, saranno poi riportate alla luce delle carte nascoste che disporranno di potenti effetti - già conosciuti o del tutto inediti.

Le buste di carte di Salvatori di Uldum si potranno vincere nella modalità Arena di Hearthstone a partire dalla pubblicazione del 6 agosto, e acquistare con l'oro di gioco o denaro reale allo stesso prezzo delle altre buste di Hearthstone. Inoltre, per un tempo limitato i giocatori che effettueranno l'accesso otterranno una delle nuove carte Missione Leggendarie, scelta casualmente da questo set.

Non solo, potete già preacquistare le buste di carte di Salvatori di Uldum con due diversi pacchetti: quello da 50 buste, che include una carta Leggendaria Dorata casuale e il dorso Diario di Elise, oppure il Mega Pacchetto da 80 buste che contiene gli stessi oggetti più il nuovo eroe Druido giocabile Elise Cercastelle. Questi pacchetti sono disponibili al costo di 49,99 euro e 79,99 euro, rispettivamente, e ognuno di essi può essere acquistato una sola volta per account.