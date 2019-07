L'hotel sommerso che aprirà sulla Grande barriera corallina

Curiosità

La struttura permetterà ai clienti di godersi una delle più grandi attrazioni turistiche dell'Australia, anche di notte.

La Grande barriera corallina è il più grande organismo vivente della Terra, uno splendore a vedersi già solo in TV, figurarsi dal vivo. Situata al largo della costa del Queensland, è una meraviglia che meriterebbe di essere contemplata per ore e, a quanto pare, presto sarà possibile farlo senza la necessità di bombole e boccaglio: il primo hotel sommerso, costruito appena fuori l'isola di Lady Musgrave, permetterà infatti ai clienti di trascorrere la notte accanto a squali, tartarughe marine e coralli.

Presenterà un pontile galleggiante, lungo 36 metri, a tre livelli: uno di questi scenderà fino a tre metri sottacqua per garantire una sistemazione assolutamente suggestiva a un massimo di 24 persone. Ogni camera offrirà infatti una vista a 360 gradi del meraviglioso ecosistema, mentre al piano di sopra il ponte fungerà da base per lo snorkeling, immersioni e gite in barca con fondo in vetro. Sarà anche adibito a location per matrimoni ed eventi esclusivi.

L'hotel sfrutterà l'energia solare e sarà costruito parzialmente con materiali riciclabili. Il governo australiano sta contribuendo al suo sviluppo, che dovrebbe essere ultimato entro aprile 2020, con un milione di dollari. Kate Jones, ministro del turismo dello Stato del Queensland, ha dichiarato:

L'albergo includerà anche un osservatorio subacqueo con illuminazione UV, così i visitatori potranno godersi la barriera corallina di notte.

La conservazione della Grande barriera corallina dipende in gran parte dalle entrate del turismo: secondo alcune previsioni, l'albergo subacqueo dovrebbe contribuire non poco alla protezione del grande organismo vivente, incassando qualcosa come 1,8 milioni di dollari ogni anno. Un soggiorno all-inclusive di due giorni e una notte costerà circa 550 dollari, un prezzo nemmeno esageratamente alto visto lo spettacolo che verrà offerto agii ospiti.

Avete mai visto la Grande barriera corallina? Vi piacerebbe pernottare nella struttura?

