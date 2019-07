How I Met Your Mother, le carriere del cast

TV News How I Met Your Mother

03/07/2019

Vi siete mai chiesti come si sono evolute le carriere del cast di How I Met Your Mother?

Dai principali protagonisti della serie TV How I Met Your Mother ad alcuni dei personaggi più importanti della sit-com, ecco come le loro carriere si sono evolute nel corso degli anni, tra cinema e TV.

I figli di Ted: David Henrie e Lyndsy Fonseca

FOX David Henrie e Lyndsy Fonseca

David Henrie (il figlio di Ted) ha recitato in film come Il superpoliziotto del supermercato 2 e Walt prima di Topolino. L'attore 30enne sarà protagonista del film di prossima uscita This is the Year, scritto e diretto da lui stesso.

Lyndsy Fonseca, prima di esordire in How I Met Your Mother nel 2005, aveva già recitato sul grande schermo nei due film di Kick Ass e in diverse serie importanti come Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane. Dopo la fine della sit-com, in cui interpretava la figlia di Ted Mosby, ha lavorato - tra le altre - nella serie TV Marvel Agent Carter nel ruolo di Angie Martinelli.

Lily: Alyson Hannigan

HD FOX Lily Aldrin

Quando Alyson Hannigan si è presentata nella serie TV How I Met Your Mother era una delle celebrità televisive più importanti, dato che era stata una delle protagoniste della serie di successo Buffy l'ammazzavampiri tra il 1997 e il 2003. Dopo la sit-com in cui interpreta Lily non ha avuto lo stesso successo e si è ritrovata impegnata in serie TV meno fortunate. Attualmente lavora come doppiatrice nella serie d'animazione per bambini Fancy Nancy.

Marshall: Jason Segel

HD FOX Marshall

Jason Segel, che interpreta Marshall Eriksen, durante la sua permanenza nello show ha avuto un grande successo come attore cinematografico, sia in commedie per adulti (Facciamola finita, Questi sono i 40, Bad Teacher - Una cattiva maestra, Sex Tape - Finiti in rete) che in quelle per famiglie (I fantastici viaggi di Gulliver, I Muppet). Attualmente sta lavorando alla serie Dispatches from Elsewhere, in uscita nel 2020.

Barney: Neil Patrick Harris

FOX Barney, il playboy di How I Met Your Mother

Molto simile al suo personaggio, Neil Patrick Harris è una leggenda. Harris è un attore affermato fin dall'adolescenza e, per fortuna, non smette di apparire sugli schermi. I personaggi di Harris tendono sempre ad essere amabili, nonostante i loro demoni interiori. Appare in film come L'amore bugiardo - Gone Girl e programmi televisivi come American Horror Story e Una serie di sfortunati eventi. Ha fatto da doppiatore in diversi film e serie TV per bambini come I Puffi e I pinguini di madagascar, ha recitato nel film I Muppet insieme a Jason Segel.

Robin: Cobie Smulders

HD Getty Images Cobie Smulders

Dal cast di How I Met Your Mother, probabilmente Cobie Smulders (Robin) è quella che ha avuto più successo. L'attrice è entrata, infatti, a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel nei panni dell'agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill (sarà presente anche nel prossimo Spider-Man: Far From Home, nei cinema italiani dal 10 luglio). Ha recitato anche al fianco di Tom Cruise nel film Jack Reacher: Punto di non ritorno e accanto a Neil Patrick Harris nella serie TV Una serie di sfortunati eventi.

Ted: Josh Radnor

HD FOX Ted Mosby

La carriera di Josh Radnor lontano da How I Met Your Mother e dal suo personaggio di Ted non ha avuto, forse, il successo sperato dall'attore. Radnor ha continuato a lavorare per la maggior parte in serie TV come Mercy Street e Rise. Attualmente sta lavorando alla serie The Hunt nei panni di Lonny Flash, nella serie drammatica sarà anche presente Al Pacino.