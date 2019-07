I costumi di Spider-Man: Far From Home arrivano in Marvel's Spider-Man per PS4

La corsa al box office di Spider-Man: Far From Home è ufficialmente iniziata il 2 luglio, per le sale cinematografiche italiane bisognerà attendere il 10 luglio, e per celebrare l'evento Insomniac ha rilasciato un nuovo inaspettato aggiornamento del suo Marvel's Spider-Man, gioco in esclusiva per console PlayStation 4.

Quale migliore occasione di un nuovo film sull'amichevole Spider-Man di quartiere per aggiornare la lista dei costumi che il Peter Parker in versione digitale può indossare? Con la patch 1.16 - già disponibile al download - sono ora disponibili nell'acclamato titolo i due nuovi costumi dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Stealth Suit e Upgraded Suit.

Congratulations to @MarvelStudios and @SonyPictures on the release of Spider-Man: Far From Home. In celebration, we have added two suits inspired by the movie in a #SpiderManPS4 update. It's free for owners of the game and available right now! #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/vcnWcHOBxk