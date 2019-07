Il Re Leone: nuovi poster e featurette con scene inedite

Cinema

Una nuova featurette de Il Re Leone con tante scene inedite ci porta nel dietro le quinte dell'atteso live-action di Jon Favreau e ci mostra il cast stellare di doppiatori.

Manca ormai poco al debutto ufficiale nelle sale americane de Il Re Leone - in Italia la pellicola arriverà il 21 agosto 2019 - e Disney ha diffuso una nuova featurette del live-action diretto da Jon Favreau. La clip, che trovate in apertura dell'articolo, è ricca di scene inedite e ci mostra il dietro le quinte con lo strepitoso cast di doppiatori originali.

Gli attori commentano la pellicola soffermendosi su quanto la storia di Simba riesca a regalare al pubblico in sala tanti insegnamenti di vita ed esaltano l'incredibile lavoro fatto dal regista Jon Favreau. Queste le parole di Donald Glover:

Questa è stata davvero un'esperienza incredibile. Non ho mai visto niente di simile prima d’ora.

Jon Favreau invece, nel filmato racconta l'importanza di avere nel cast artisti del calibro di Beyoncé e Donald Glover, in quanto la loro creatività ha arricchito ancora di più il film.

È bello avere attori che sono sia performers che cantanti come Beyoncé e Donald. Loro ci regalano qualcosa di totalmente nuovo ed eccitante. Questi sono veri musicisti che hanno portato le loro voci creative nel film.

Il regista ha poi voluto condividere sui propri canali social, una serie di avvincenti foto promozionali che ritraggono il cast di voci originali a confronto con i propri personaggi. Le immagini ci mostrano poi quanto siano realistici gli animali protagonisti de Il Re Leone, realizzati grazie alla tecnologia in CGI.

Shahadi Wright Joseph e JD McCrary sono le voci di Nala e Simba da giovani

Eric André, Florence Kasumba e Keegan-Michael Key sono le iene Azizi, Shenzi e Kamari

Chiwetel Ejiofor è il perfido Scar

Alfre Woodard è Sarabi

John Oliver, Seth Rogen e Billy Eichner sono Zazu, Pumbaa e Timon

Beyoncé è Nala

Donald Glover è Simba adulto

Basato sulla sceneggiatura scritta da Neff Nathanson, nel cast stellare de Il Re Leone figurano Donald Glover come Simba, Beyoncé Knowles come Nala, James Earl Jones che torna nuovamente come Mufasa, Chiwetel Ejiofor come Scar, Alfre Woodard come Sarabi, John Oliver come Zazu, Billy Eichner e Seth Rogen come Timon e Pumbaa.

A firmare le musiche ritroviamo Tim Rice ed Elton John, già compositori dei brani originali del classico d'animazione del 1994, che hanno realizzato alcune canzoni inedite per l'adattamento live-action.

La nuova versione de Il Re Leone di Jon Favreau ci offrirà la possibilità di tornare ad immergerci nelle calde atmosfere della savana africana e seguire la storia del piccolo Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, destinato a diventare il nuovo Re.

Insomma non ci resta altro che aspettare l'uscita de Il Re Leone, che arriverà in tutti i cinema italiani il prossimo 21 agosto 2019. E ricordate di preparare i fazzoletti perché siamo certi che la pellicola di Jon Favreau riuscirà a farci emozionare come il classico Disney originale.