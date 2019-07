Il Trono di Spade: il cofanetto completo in edizione limitata arriva anche in Italia: info e prezzi

TV News

03/07/2019

Warner Bros. ha confermato che il cofanetto de Il Trono di Spade che include tutte le stagioni in una speciale confezione celebrativa arriverà anche in Italia. Ad affiancarlo, l'edizione standard e la raccolta dell'ultima stagione.

I fan della serie TV Il Trono di Spade potranno portare a casa lo speciale cofanetto celebrativo contenente tutte le otto stagioni anche in Italia. La conferma arriva direttamente da Warner Bros., che si occuperà della distribuzione e che affiancherà all'edizione per collezionisti anche quella standard, oltre al cofanetto contenente solo l'ultima stagione.

Il Trono di Spade: La Collezione Completa

Ribattezzata per l'Italia Il Trono di Spade: La Collezione Completa, questa speciale edizione proporrà una confezione che punta sull'impatto visivo: i Blu-ray che la comporranno saranno infatti contenuti in delle speciali illustrazioni multi-strato dell'artista Robert Ball, allineando le quali si darà vita a un'immagine tridimensionale.

All'interno della confezione, per chiuderla, anche una spilla che riprende quelle indossate tra gli altri da Lord Eddard Stark e da Lord Tyrion Lannister, fregio del Primo Cavaliere.

Confermati, anche per l'Italia, i tanti contenuti speciali: all'interno della Collezione Completa i fan troveranno Game of Thrones: Reunion Special, l'incontro tra i membri del cast a Belfast (quelli storici compresi, come Sean Bean, Mark Addy e Jason Momoa) moderato da Conan O'Brien e girato al termine delle riprese della stagione finale. In questa occasione, ci saranno dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen, con gli attori infine tutti sul palco a raccontare ricordi, curiosità e fantasie della loro vita a Westeros ed Essos.

Saranno inoltre inclusi tutti i contenuti extra delle stagioni precedenti: si parla, quindi, di oltre quindici ore di bonus che placheranno la sete di curiosità dal dietro le quinte anche dei più accaniti tra i fan.

Tra gli altri contenuti confermati, anche Game of Thrones: The Last Watch, il documentario di due ore diretto da Jeanie Finlay che ha raccontato i lavori sul set per la stagione finale; ci sarà anche When Winter Falls, una featurette di trenta minuti in cui gli showrunner David Benioff e D. B. Weiss racconteranno la titanica impresa della realizzazione della battaglia di Grande Inverno.

A questo approfondimento si affiancherà l'extra Duty is the Death of Love, tutto dedicato al dietro le quinte dell'episodio finale con le testimonianze, tra gli altri, di Kit Harington, Emilia Clarke e Peter Dinklage.

Infine, anche i fan italiani potranno godersi dieci tracce di commento audio fornito dal cast e dai realizzatori della serie sulla stagione finale, oltre a cinque scene eliminate o estese che non sono arrivate nel montaggio definitivo di Game of Thrones 8.

Il prezzo di listino per l'Italia di Il Trono di Spade: La Collezione Completa è di 399,99 euro. Negli Stati Uniti, lo stesso prodotto è venduto a 249,99 dollari. L'uscita è fissata per il 4 dicembre 2019.

Gli altri cofanetti in uscita a dicembre per Il Trono di Spade

Se non siete particolarmente affascinati dalla confezione speciale per La Collezione Completa, sarete felici di sapere che Warner Bros. proporrà in Italia anche una confezione standard, ribattezzata Il Trono di Spade: La Serie Completa, sia in 38 DVD che in 33 Blu-ray, con tutti gli episodi delle otto stagioni.

Al suo interno, inoltre, sarà anche presente (solo per l'edizione Blu-ray) il contenuto extra Reunion Special, oltre a tutti gli altri bonus precedentemente elencati, presenti anche su DVD.

Chi stesse già collezionando i cofanetti delle singole stagioni, infine, dal 4 dicembre potrà portare a casa Il Trono di Spade: Stagione 8, che includerà in DVD e Blu-Ray (3 dischi in entrambi i casi) tutti gli episodi della sola stagione finale. Il contenuto sarà proposto anche in una pregiata Steelbook 4K UHD + BD in 6 dischi, che vi farà godere della battaglia di Grande Inverno e delle altre sequenze del finale della serie HBO in UltraHD.

La raccolta della Stagione 8 includerà tutti i contenuti extra precedentemente citati, a eccezione di Reunion Special e (ovviamente) dei dietro le quinte delle stagioni precedenti.

Nata dal genio scrittorio di George R. R. Martin e dalle sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la serie Il Trono di Spade realizzata da HBO ha debuttato con la prima stagione nel 2011. Da allora, ha ottenuto 132 nomination agli Emmy, di cui 47 vittorie – in attesa dell'edizione in cui concorrerà l'ultima chiacchierata stagione.

Gli episodi della stagione 8 hanno portato davanti alle TV statunitensi 44 milioni di spettatori, segnando un nuovo record assoluto. Tra i membri del cast delle vicende finali, anche il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Peter Dinklage (Tyrion Lannister), a cui si affiancano Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Alfie Allen (Theon Greyjoy).

