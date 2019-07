Jacob's Ladder, il trailer del remake di Allucinazione perversa

Cinema

di Simona Vitale - 03/07/2019 08:50 | aggiornato 03/07/2019 08:58

Jacob's Ladder è il remake dell'horror psicologico del 1990 Allucinazione perversa. Ecco di seguito il trailer della pellicola che vanta Michael Ealy e Jesse Williams nel cast.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer di Jacob's Ladder, remake dell'omonimo film (uscito in Italia con il titolo di Allucinazione perversa) del 1990. Questa pellicola, scritta da Jeff Buhler e diretta da David M. Rosenthal, si discosta in parte dalla trama della pellicola originale del '90, nella quale è da segnalare sicuramente la presenza di un giovanissimo Macaulay Culkin (protagonista dei film di Mamma ho perso l'aereo nei panni del piccolo Kevin).

In quel film diretto da Adrian Lyne, Tim Robbins ha interpretato un veterano della guerra del Vietnam, perseguitato dal passato e da incubi e allucinazioni ricorrenti capaci di fargli perdere la percezione della realtà. In questa nuova pellicola, invece, vediamo Jacob Singer riprendere in mano la sua vita dopo la morte di suo fratello in Afghanistan, mentre lui è riuscito a tornare a casa. Tutto sembra andare per il meglio: ha una bella moglie, un bambino appena nato e una carriera di successo come chirurgo in un ospedale.

Vertical Entertainment Michael Ealy nel film Jacob's Ladder

Quando uno sconosciuto gli si avvicina e gli dice che suo fratello è in realtà vivo e vive in un rifugio sotterraneo con altri veterani senzatetto, la vita di Jacob inizia a cambiare del tutto, ovviamente in peggio. Cominciano le allucinazioni, si fortifica la convinzione di essere perseguitato da strani personaggi nell'oscurità, oltre a diventare paranoico riguardo alla verità su ciò che è realmente accaduto a suo fratello... Ma come stanno veramente le cose?

Nel cast di Jacob's Ladder incontriamo, nei panni del protagonista, Michael Ealy (tra i protagonisti della terza stagione della serie TV The Following), Jesse Williams (star di Grey's Anatomy), Nicole Beharie e Karla Souza (nel cast della serie TV Le regole del delitto perfetto).

La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 23 agosto 2019, mentre ancora non si sa nulla sull'eventuale distribuzione di Jacob's Ladder nei cinema italiani.

Via: SlashFilm