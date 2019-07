James Franco ora fa parte della faida tra Amber Heard e Johnny Depp

Celebrity

James Franco è stato tirato in causa nella controversa fine del matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard. L’attrice e modella ha accusato l’ex marito di violenze domestiche e Franco sarebbe un testimone chiave.

James Franco sarebbe coinvolto nella fine del matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard.

Come riporta Yahoo, un video di sorveglianza dell’appartamento dove Depp viveva con l’ex moglie avrebbe documentato la presenza di Franco, insieme all’attrice e modella, solo 24 ore dopo lo scontro tra i due ex coniugi.

Amber Heard, James Franco e il video in ascensore

The Blast ha recuperato il video, che è datato 22 maggio 2016, intorno alle 23, e mostra Franco e la Heard uscire dall’ascensore.

Secondo gli avvocati di Depp, dal video sembrerebbe che i due siano quasi consapevoli della presenza delle telecamere, tanto che fanno di tutto per coprire i rispettivi volti.

I due escono insieme dall’ascensore e si dirigono all’appartamento, al piano attico. Gli avvocati di Depp hanno intenzione di interrogare Franco per capire se l’attore e regista ha avuto modo di vedere il volto ferito della donna, durante la colluttazione della notte precedente con il marito.

Il team legale di Johnny Depp ha parlato con The Blast, annunciando la propria strategia, che coinvolge Franco ma anche Elon Musk, che è stato visto entrare nell’edificio nei giorni successivi il fatto.

Siamo interessati a James Franco ed Elon Musk come testimoni del fatto, perché abbiamo prove che sono uomini che hanno visto la faccia di Amber Heard nei giorni e nelle notti in cui lei ha affermato che il signor Depp l'ha colpita in una lotta il 21 maggio e quando è andata in tribunale con ‘lividi finti" per ottenere un ordine di restrizione il 27 maggio.

L’avvocato di Amber Heard ha già replicato alle dichiarazioni, sempre via The Blast.

Questa storia fasulla è solo un altro zoppo tentativo di Johnny Depp e della sua squadra di diffondere informazioni deliberatamente fuorvianti attraverso i media, in modo che possa continuare ad attaccare e abusare della sua ex moglie.

I legali di Depp ribattono che Amber Heard nei filmati si copriva deliberatamente il volto (per nascondere l’assenza di tumefazioni?) e che Franco non viveva in quell’edificio, oltre al fatto che l’ascensore si ferma al piano attico solo per accedere a casa di Johnny Depp, e che quindi Franco non poteva in alcun modo andare altrove durante la corsa con la Heard.

Le accuse di Amber Heard

La vicenda è controversa e a questo punto spetterà alla giuria stabilire chi dice la verità e chi no. Nell’ordine restrittivo richiesto dalla Heard il 21 maggio, si riporta che, la notte precedente, Johnny Depp le avrebbe lanciato un telefono, colpendola in faccia. L’attrice ha specificato che l’ex marito soffriva di una pesante tossicodipendenza e di un alcolismo pericoloso. La droga, ha raccontato Amber, “lo rendeva una persona diversa”, tanto che lei lo aveva soprannominato “il mostro”.

L’attore l’avrebbe colpita per la prima volta alla fine del 2012, dopo che lei aveva riso per qualcosa che lui aveva detto.

Nel 2019 Depp, che ha sempre respinto le accuse, ha presentato una denuncia per diffamazione contro Amber Heard. Yahoo ha riportato anche le dichiarazioni dell’attore.

Ho negato con veemenza le accuse di Ms. Heard da quando le ha presentate per la prima volta nel maggio 2016 ... quando è entrata in tribunale per ottenere un ordine restrittivo temporaneo con lividi finti, che testimoni e filmati di sorveglianza dimostrano che non aveva nei giorni della settimana precedente. Continuerò a negarlo per il resto della mia vita, non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra donna.

Johnny Depp ha specificato di voler portare avanti la sua battaglia per “fare chiarezza alle donne e agli uomini le cui vite sono state danneggiate dagli abusi e che sono state ripetutamente ingannate dalla sig.ra Heard che ne è la portavoce".

James Franco è stato contattato dai media ma per il momento non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Come si evolverà questa storia?