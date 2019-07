I parchi a tema di The Hunger Games e Twilight verranno inaugurati a fine luglio

CuriositàCinema

di Silvia Artana - 03/07/2019 08:40 | aggiornato 03/07/2019 08:45

Le avventure di The Hunger Games e Twilight diventano reali. O quasi. A fine luglio, in Cina, Lionsgate inaugura un grande parco a tema con una serie di imperdibili attrazioni dedicate ai due celebri franchise.

Grandi notizie per i fan di The Hunger Games e Twilight. Come riportano Deadline e APNews, il 31 luglio 2019 inaugurerà il "parco verticale a tema cinematografico" Lionsgate Entertainment World, al cui interno saranno presenti diverse attrazioni dedicate ai due celebri e molto amati franchise.

Va detto che la location non è esattamente dietro l'angolo. Il nuovo, grande impianto aprirà i battenti sull'isola di Hengqin, nella prefettura di Zhuhai, in Cina. Ma con i suoi 22mila metri quadrati, le 25 giostre e installazioni di ultima generazione, i ristoranti e i negozi a tema promette di diventare una delle mete più ambite dai fan di Katniss Everdeen e di Bella Swan e compagnia. E non solo.

Il complesso ospiterà anche attrazioni ispirate alle saghe di Divergent, Now You See Me ed Escape Plan e al film Gods of Egypt.

In particolare, le atmosfere e le vicende di The Hunger Games (che ha già un suo parco a tema a Dubai) e Twilight saranno proposte attraverso una serie di simulatori, che permetteranno di vivere una emozionante esperienza immersiva. Invece, per Gods of Egypt sono previste delle montagne russe con visori per la realtà virtuale e per Escape Plan un gioco di ruolo che ricrea una vera e propria fuga da un carcere di massima sicurezza.

Lionsgate Entertainment World Il rendering della veduta aerea del complesso del Lionsgate Entertainment World

Il vice presidente senior del Global Live and Location Based Entertainment di Lionsgate, Jenefer Brown, ha anticipato che il parco a tema conquisterà gli appassionati:

Dalla fuga da Capitol City, alle sfide fisiche e mentali degli Intrepidi, fino alla conquista di un neonato esercito di Vampiri con Jacob e il suo Branco di Lupi, non vediamo l'ora che i fan entrino nel mondo dei loro film preferiti per creare le loro avventure.

La manager ha spiegato che il parco a tema ha una struttura futuristica, in quanto è interamente contenuto all'interno di un solo edificio di più piani, e che l'obiettivo è di creare una grande area turistica e commerciale, sfruttando la vicinanza con Macao, considerata la "Las Vegas della Cina".

Il Lionsgate Entertainment World è il primo parco a tema di Lionsgate in Asia. L'impianto va ad aggiungersi al Shanghai Disney Resort e all'Hong Kong Disneyland di Disney e precede la costruzione di un altro complesso targato Universal, che dovrebbe aprire a Pechino ed essere dedicato ad alcuni dei più importanti franchise della major, tra cui Fast & Furious.

Insomma, sembra proprio che sia tempo di iniziare a mettere da parte i risparmi per un viaggio in Oriente...