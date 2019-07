CuriositàCelebrity

Il tempo, per l'attore, sembra essersi fermato: se volete restare immortali come lui, ora c'è un fantastico player di GIF che ne ripercorre vita e carriera: ecco tutti i dettagli per farlo vostro.

C'è chi ha lanciato una petizione per farlo eleggere "Persona dell'Anno" dal settimanale americano Time e chi vorrebbe averlo con sé a tutte le ore del giorno e della notte e in tutte le salse. Keanu Reeves fa questo effetto e il suo rinascimento passa anche dalle GIF che lo vedono protagonista e spopolano sul web, come i meme in cui cammina in slow motion. D'altronde la sua andatura può essere sovrapponibile a qualunque tipo di musica.

Netflix Keanu Reeves in Finché forse non vi separi

John Park, programmatore e mente creativa di Adafruit Industries, è andato decisamente oltre: si è inventato un player portatile di GIF di Keanu Reeves, adatto ad ogni occasione e perfetto per ogni circostanza.

Perché rassegnarsi ad immaginare semplicemente l'attore quando è possibile guardarlo e riguardarlo nei suoi momenti migliori? Park, per rispondere a questa esigenza, ha brevettato un device completamente DIY, ovvero Do It Yourself, totalmente fatto in casa, con la sua società di hardware open-source.

Usando un semplice PyGamer Adafruit da 39.95 dollari e una card SD, John ha caricato un numero infinito di GIF da 10 secondi, nella quali l'utente può navigare avanti e indietro con un cursore.

Filmdrunk Un giovane Keanu Reeves sotto la pioggia è per sempre

Questo device è un vero e proprio atto d'amore che vuole testimoniare l'affetto che i fan nutrono per il protagonista di Matrix e John Wick, aumentato a dismisura da quando sono diventati virali alcuni episodi della sua vita privata come il video che lo ritrae mentre cede il suo posto in metropolitana ad una signora, i selfie in cui non tocca le donne in segno di rispetto, le foto che lo immortalano mentre dona del cibo ad un senzatetto, fa da guida su un aereo costretto ad un atterraggio di emergenza o compra un gelato solo per firmare lo scontrino e regalare il suo autografo a un giovane fan.

"Troppo puro per questo mondo", proprio come Park. Non contento di celebrare uno degli attori più gentili e disponibili di Hollywood, John ha infatti donato il suo sapere (in pieno spirito open-source) anche ai follower: in questo tutorial, l'inventore insegna come costruire il proprio player personalizzato, selezionando e aggiungendo le GIF preferite del buon Keanu (o di chi vi pare). Ovviamente, nel caso di qualsiasi altro divo, il device sarà molto meno epico.

Reddit Keanu Reeves Approved

Sarebbe il regalo ideale per un compleanno o un anniversario questo player a tutto Reeves?