Siete pronti ad affrontare il "giorno dopo il giorno del giudizio"? Terminator: Destino Oscuro inaugurerà i panel nella Hall H del San Diego Comic-Con 2019 con un incontro al quale saranno presenti il cast al completo e il regista.

"I'll be back". L'aveva detto e ha mantenuto la promessa. Arnold Schwarzenegger sarà al San Diego Comic-Con (SDCC) 2019. Come riporta CBR, l'attore austriaco torna a presenziare alla manifestazione a 6 anni di distanza dalla sua ultima apparizione per Escape Plan - Fuga dall'inferno con Sylvester Stallone.

Terminator: Destino Oscuro aprirà le danze nella Hall H e Schwarzy parteciperà al panel con gli altri protagonisti del nuovo (attesissimo) capitolo della celebre saga, ovvero Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta.

All'incontro sarà presente anche Tim Miller, mentre al momento non è dato sapere se ci sarà pure James Cameron (alle prese con i sequel di Avatar).

L'appuntamento è fissato a partire dalle 11 del 18 luglio e i (fortunati) fan che parteciperanno avranno la possibilità di fare domande al cast e al regista e di conoscere qualche dettaglio in più sulla pellicola. E a quanto pare non solo.

Anche se per ora non c'è nulla di certo, The Hollywood Reporter scrive che durante il panel dovrebbero essere mostrate in anteprima nuove scene del film.

Dal momento in cui James Cameron ha annunciato che avrebbe ripreso le redini della sua "creatura" a quando ha rivelato che Terminator: Destino Oscuro sarebbe stato il sequel diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio (ignorando Terminator 3: Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys), l'hype dei fan ha continuato a crescere in maniera esponenziale ed è schizzata alle stelle con la release del primo trailer (che trovate in copertina).

Allo stato attuale delle cose, la trama è praticamente sconosciuta, ma la presenza di Cameron e la sua stretta collaborazione con Tim Miller (che per Schwarzy ha portato a risultati "eccezionali"), oltre alla prospettiva di un probabile Rating R, fanno (molto) ben sperare gli appassionati della saga.

Il panel del SDCC offrirà probabilmente ulteriori indicazioni, ma una vera e definitiva valutazione sarà possibile solo all'arrivo del film in sala.

L'appuntamento nei cinema italiani è fissato il 31 ottobre 2019. Siete pronti ad affrontare il "giorno dopo il giorno del giudizio"?