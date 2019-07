The Flash: Grant Gustin si rade la barba, pronto per la stagione 6

TV News The Flash

[Spoiler!]

di Giuseppe Benincasa - 03/07/2019 12:50 | aggiornato 03/07/2019 12:54

Grant Gustin si trasforma in Barry Allen!

3 condivisioni

La star della serie TV The Flash, Grant Gustin, si è rasato la barba per prepararsi alla sesta stagione della serie. L'attore si è quindi trasformato in Barry Allen e l'ha voluto mostrare ai fan con due foto pubblicate su Instagram.

Ecco il "prima" e il "dopo" in queste due foto (cliccate sulla freccia sulla parte destra della foto per vedere la seconda immagine):

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La quinta stagione di The Flash si è conclusa negli Stati Uniti lo scorso 14 maggio 2019. All'insaputa di Barry Allen (Grant Gustin), la stagione si è conclusa con lo spostamento della data di scomparsa del velocista da lui interpretato dal 2024 al 2019.

Tutti i nodi dovrebbero venire al pettine nell'atteso crossover Crisis on Infinite Earths, durante la prossima stagione televisiva dell'Arrowverse, in onda negli Stati Uniti sull'emittente The CW.

Ora, la produzione della sesta stagione di The Flash (si mormora che sia anche l'ultima) è destinata a prendere vita presto, presumibilmente all'inizio di luglio, visto che Grant Gustin si è rasato la barba per riprendere il suo ruolo di Barry Allen.

I dettagli sulla sesta stagione della serie sono attualmente in fase di elaborazione ma il team creativo sta preparando l'inserimento di un nuovo cattivo e, secondo gli ultimi rumor, un nuovo scienziato.

Le stelle di The Flash sono: Grant Gustin come Barry Allen / The Flash, Candice Patton come Iris West, Danielle Panabaker come Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes come Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh come Harrison Wells, Jesse L. Martin come Joe West, Danielle Nicolet come Cecile Horton e Hartley Sawyer come Ralph Dibny / Elongated Man.