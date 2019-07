The Walking Dead, serie TV vs fumetto: la caduta del Regno, Negan e la radio di Eugene

The Walking Dead: All Out War, arriva il sequel del gioco da tavolo

The Walking Dead, il poster per il San Diego Comic-Con

Fin dallo scorso finale di stagione, con il colpo di scena che apre all'arrivo di nuovi personaggi - e con le anticipazioni dallo spinoff Fear The Walking Dead - si vociferava di un possibile ritorno di fiamma fra Carol e Daryl. Ma questo, come molte altre cose, resta da vedere...

Le due donne hanno avuto un ruolo predominante dopo l'addio di Rick - personaggio che ritroveremo nei tre film TV incentrati sul suo destino - e hanno vissuto momenti che le hanno cambiate per sempre. Se Michonne ha dovuto ricredersi, cambiando atteggiamento per ricominciare ad accogliere chi aveva bisogno d'aiuto, Carol ha perso tutto.

Dopo aver pianto a lungo l'amico, Daryl ha dovuto imparare a essere un punto di riferimento per tutti coloro che guardavano a lui e, all'arrivo dei Sussurratori, ha soprattutto dovuto imparare a fare qualcosa che non era mai stato il suo forte: parlare.

I protagonisti sono tre, e in primissimo piano c'è lui, Daryl Dixon, l'uomo indicato fin dal principio come il degno erede di Rick Grimes - alla guida dei sopravvissuti con uno stile decisamente diverso da quello del suo migliore amico.

In attesa di scoprire il nuovo trailer di The Walking Dead 10, che arriverà a ottobre su AMC negli Stati Uniti e su FOX in Italia, ecco il poster creato ad hoc per l'occasione.

Daryl, Michonne e Carol: ci sono loro nel poster di The Walking Dead realizzato per il Comic-Con di San Diego, che si aprirà il 18 luglio. Ecco perché...

