The Walking Dead: The Telltale Definitive Series esce a settembre

Videogames The Walking Dead

di Andrea Guerriero - 03/07/2019 13:59

PS4, Xbox One e PC sono pronti ad accogliere una putrida scorpacciata di non morti con la raccolta completa di Telltale's The Walking Dead. Saprete sopravvivere ad oltre 50 ore di gameplay nell'universo post apocalittico di Robert Kirkman?

Fremete dalla voglia di gustarvi la decima stagione di The Walking Dead in autunno? Sappiate che già sul finire dell'estate potrete pasteggiare con un goloso antipasto a base di non morti, a patto che siate dei videogiocatori.

Skybound Games ha infatti annunciato che The Walking Dead: The Telltale Definitive Series arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC a partire dal 10 settembre al prezzo di 49,99 euro. Non solo, è ufficiale che la versione PC sarà un'esclusiva Epic Games Store, nuovo negozio digitale dai creatori di Fortnite.

Un annuncio atteso da quanti hanno apprezzato la saga nata nelle fucine di Telltale Games - piccola compagnia americana poi protagonista di una travagliata bancarotta -, che vorrebbero rigiocarne tutti gli episodi, così come da chi non ha mai avuto la fortuna di imbattersi nel franchise. E ora vorrebbe recuperare con un prezioso e completissimo cofanetto.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series contiene tutte e quattro le stagioni della serie, insieme a The Walking Dead: Michonne, il contenuto scaricabile di 400 Days e diversi bonus digitali.

Ci sono oltre 50 ore di gameplay in 23 episodi unici, oltre 10 ore di commentario degli sviluppatori, feature e bonus dietro le quinte tra cui gallerie di concept e character art, il breve documentario "Return of The Walking Dead", ricreazioni fedeli di menu classici e un lettore musicale con oltre 140 tracce. La collezione include anche l'applicazione del "Graphic Black" per tutte le stagioni, uno stile artistico che rende omaggio ai fumetti di The Walking Dead precedentemente disponibile solo per la stagione finale.

HD Skybound Games

Siete pronti ad una putrida scorpacciata di fine estate?