Brad Pitt: 'Sto diventando troppo vecchio per Hollywood'

Famoso, ricco e affascinante. Brad Pitt, vincitore nel 2014 del premio Oscar al miglior film con 12 anni schiavo (dove compariva tra i produttori), sì è un po' allontanato dalle telecamere negli ultimi tempi per dedicarsi alla produzione di nuovi progetti, ma tornerà presto sul grande schermo grazie all'ormai prossima pellicola di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood (che uscirà nei cinema italiani il 19 settembre).

Il sex symbol 55enne si è raccontato intanto a GQ Australia, senza nascondere il timore di invecchiare ed essere messo un giorno da parte come si fa con gli oggetti arrugginiti. Ha dichiarato:

Stando dietro la macchina da presa, dalla parte dei produttori, mi diverto molto. Sto recitando sempre meno, credo sia nel complesso un ruolo per uomini più giovani di me - non che non ci siano parti specifiche per personaggi più anziani - e mi sento come se tutto ciò stesse seguendo il corso della natura. C'è una sorta di selezione naturale per ogni cosa.