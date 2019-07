Bring the Soul: The Movie, il trailer del nuovo film dei BTS

CelebrityCinema

di Giulia Greco - 04/07/2019 11:39 | aggiornato 04/07/2019 11:43

Bring the Soul: The Movie è il terzo film sulla band pop coreana BTS. Sarà al cinema dal 7 all'11 agosto.

Bring the Soul: The Movie sbarcherà nelle sale cinematografiche molto presto. Il film della band coreana BTS sarà al cinema dal 7 all'11 agosto.

Bring the Soul è solo l'ultimo di tre lungometraggi sul gruppo K-Pop che sta spopolando in tutto il mondo. Love Yourself in Seoul è stato proiettato all'inizio del 2019, e ancor prima, nel 2018, Burn the Stage the Movie è stato record di incassi, arrivando a totalizzare ben 18,5 milioni di dollari al botteghino.

Un'esibizione dei BTS ai Billboard Music Awards 2019

Bring the Soul mostrerà la band alle prese col tour europeo Love Yourself, che ha toccato dodici città per un totale di ventiquattro concerti.

Il giorno successivo all'ultimo concerto, tenutosi a Parigi, i membri della band (RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Jimin, V e Jeon Jungkook) hanno festeggiato la fine del tour con un after party documentato dalle loro storie su Instagram.

'Risplendono sul palco e ora ci invitano dietro i riflettori' ci dice il trailer del film, che mostra i BTS dietro le quinte mentre si preparano a salire sul palco, immagini colorate e luminose tratte dai loro concerti e la devozione che i fan nutrono nei confronti dei loro beniamini.

Il gruppo pop coreano ha riscosso talmente tanto successo da essere inserito dalla rivista TIME nella lista dei giovani personaggi più in vista del momento, e i tre film dedicati alla band non fanno altro che confermarne la popolarità.