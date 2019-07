Disney ha trovato la sua Ariel: ecco chi è Halle Bailey, protagonista de La Sirenetta

Cinema

La cantante e attrice Halle Bailey, componente del duo R&B Chloe x Halle, è stata scelta per il ruolo della principessa Ariel nel nuovo adattamento del classico Disney.

Siete pronti a tornare "In fondo al mar" nel prossimo live-action de La Sirenetta? Arrivano nuove notizie riguardanti l'adattamento diretto da Rob Marshall del classico d'animazione Disney. La casa di Topolino sembra infatti aver trovato finalmente la sua Ariel che, stando a quanto riportato da Deadline, sarà interpretata da Halle Bailey.

La cantante diciannovenne, che insieme a sua sorella Chloe Bailey formano il famoso duo R&B Chloe X Halle, interpreterà la celebre principessa, figlia di Re Tritone, che s'innamora del Principe Eric e per diventare umana, stringe un patto con la perfida strega del mare Ursula donandole la sua incantevole voce.

La notizia è stata appresa con grande felicità da Halle, la quale ha subito pubblicato un post entusiastico su Twitter contenente un'immagine della sirenetta Disney con le sue sembianze.

Il sogno che diventa realtà...

La scelta di affidare il ruolo di Ariel a Halle Bailey è stata condivisa anche dal regista Rob Marshall, che recentemente ha diretto un altro film Disney Il ritorno di Mary Poppins, che ha commentato:

Dopo una ricerca approfondita, è stato ampiamente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza, oltre che a una gloriosa voce da cantante. Tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico.

In realtà non è la prima volta che Halle Bailey approda nel mondo Disney. La notorietà per lei e sua sorella Chloe è infatti arrivata con la vittoria nel concorso musicale Next BIG Thing di Radio Disney.

Dopo quel successo, hanno iniziato a caricare diverse cover su You Tube tra cui una versione di "Pretty Hurts" che nel 2013 attirò l'interesse di Beyoncè, interprete originale del brano, e della sua etichetta Parkwood Entertainment. Nel 2016 hanno pubblicato il loro primo EP intitolato Sugar Symphony e in seguito hanno aperto i concerti europei del The Formation World Tour di Beyoncè.

La bella Halle Bailey entra così a far parte del cast de La Sirenetta che finora include il giovane Jacob Tremblay, nel ruolo del migliore amico di Ariel, Flounder, e la rapper Awkwafina, nei panni del simpatico gabbiano Scuttle. La candidata all'Oscar Melissa McCarthy invece è ancora in trattative per interpretare la malvagia strega del mare Ursula.

A firmare la sceneggiatura de La Sirenetta è stato David Magee, mentre la colonna sonora sarà composta nuovamente dal premio Oscar Alan Menken. Il noto compositore, oltre ai brani originali, ha scritto nuove canzoni inedite insieme a Lin-Manuel Miranda.

Attualmente Halle Bailey è impegnata nella sitcom statunitense Grown-ish in onda negli USA sul canale Freeform.

Cosa ne pensate? Siete contenti della scelta di Halle Bailey nel ruolo di Ariel?