Eagle Pictures: le novità Home Video di agosto e settembre 2019

Due mesi di grandi uscite Home Video per Eagle Pictures: ad agosto sono previsti Hellboy e Dredd, mentre a settembre escono Attenti a quelle due e Ted Bundy.

Ricco calendario di uscite Home Video estive per Eagle Pictures. Si inizia con Hellboy in formato DVD e Combo (Blu-ray e DVD) con una card da collezione in allegato. Il film sarà in vendita a partire dal 1 agosto 2019, con una piccola sorpresa per i fan. A questi ultimi, infatti, è dedicata l’edizione in tiratura limitata della Steelbook Combo con una card da collezione e della Steelbook 4K (Blu-ray 4 K e Blu-ray) con 10 card da collezione. La Steelbook 4K sarà disponibile dal 19 settembre 2019.

Potrete così assistere dallo schermo della vostra TV alle avventure dell'investigatore demoniaco Hellboy (David Harbour), che dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue. Interpretata da Milla Jovovich, Nimue è una strega resuscitata dal passato e pronta a qualsiasi cosa pur di vendicarsi dell’umanità.

Nel mese di agosto verrà lanciata anche la collana Originals, dedicata a titoli inediti a tiratura limitata. Tra i film della collana ci sarà Dredd - Il giudice dell’Apocalisse. Il film di Pete Travis sarà in vendita dal 28 agosto nel formato Combo. Oltre al DVD e al Blu-ray avrete 40 minuti di contenuti extra, 8 featurette inedite e un booklet esclusivo, con due storie inedite del fumetto Judge Dredd.

Il film ruota intorno ai Giudici guidati da Dredd (Karl Urban) e pronti a combattere contro una nuova droga che flagella Mega City. Si tratta della Slo-Mo, una sostanza che fa vivere la realtà in modalità rallentata. Dredd e il giudice Anderson (Olivia Thirlby) finiranno in un angolo della città dove non entrano neppure le forze dell’ordine. Si tratta della cittadella dominata dalla signora della droga Ma-Ma (Lena Headey).

In quanto a novità Home Video non è da meno neppure il mese di settembre. Il 5 settembre, infatti, sarà in vendita Attenti a quelle due in formato DVD e Combo. La divertente commedia porta sullo schermo una coppia inedita, costituita da Anne Hathaway e Rebel Wilson. Le due interpretano una coppia di squattrinate provenienti da classi sociali differenti, che uniranno le forze per spillare quanti più soldi possibile a un riccone del settore tecnologico.

Si cambia completamente genere il 19 settembre con l’uscita in DVD e in Blu-ray di Ted Bundy - Fascino criminale. A vestire i panni del serial killer più famoso e cruento della storia c’è Zac Efron, affiancato da Lily Collins nei panni della moglie Liz. Il film ripercorre la storia di Bundy, dall’incontro con la moglie al primo arresto fino al processo e alla condanna. La terribile vicenda è raccontata anche dal punto di vista di Liz, che passerà dal ruolo di moglie innamorata a quello di accusatrice.

L’ultima sorpresa di settembre è dedicata ai collezionisti. Usciranno, infatti, 6 film della collana 4Kult in edizione 4K a tiratura limitata:

Rambo, Rambo 2 e Rambo 3 dal 1 settembre 2019

Il cacciatore dal 26 settembre 2019

Terminator 2 dal 26 settembre 2019

Cliffhanger dal 26 settembre 2019

Buona visione con Eagle Pictures!