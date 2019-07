The Walking Dead, il poster per il San Diego Comic-Con

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series esce a settembre

I fumetti di The Walking Dead censurati in una scuola americana

The Walking Dead, il poster per il San Diego Comic-Con

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series esce a settembre

Ed ecco perché, sempre più spesso, vien da chiedersi se nel 2019 la censura abbia ancora senso: non sarebbe meglio una lettura critica del prodotto "incriminato", per fornire agli studenti gli strumenti necessari a comprenderne il significato più profondo?

Insomma: la censura ha colpito (ancora) The Walking Dead, proprio nel periodo in cui la serie a fumetti è giunta al termine dopo quasi 16 anni.

La notizia arriva nel periodo in cui la storia di Robertk Kirkman e Charlie Adlard arriva a conclusione: l'ultimo numero di The Walking Dead, il numero 193, è uscito ieri negli Stati Uniti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok